Смешное обещание министра 21 2.09.2019, 10:22

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Никита Хрущев

Нынешнее поколение белорусских учителей будет жить при коммунизме?

Министр образования Игорь Карпенко преподнес «подарок» к 1 сентября своим подопечным. Чиновник сказал, что зарплата учителей достигнет средней по стране к... 2025 году, пишет «Солидарность».

Это обещание очень напоминает заявление генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, сделанное в 1961-м.

Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме! К 1980 году в СССР в основном будет построено коммунистическое общество.

Сходство усиливает то обстоятельство, что Игорь Карпенко известен также как руководитель коммунистической партии Беларуси. Правда, это кресло он оставил после назначения на пост министра.

Сейчас, по словам высокопоставленного чиновника, средняя зарплата учителей в Беларуси составляет чуть больше 900 рублей.

Ликвидировать примерно 20%-ное отставание от средней зарплаты по стране планируется аж к 2025 году. Для этого уже разработана специальная программа.

История с учительскими зарплатами длится уже четверть века. Примерно столько уже исполнилось знаменитой фразе.

Однако многочисленные обещания поднять зарплату и престиж работы учителей хотя бы до средних по стране до сих пор так и не выполнены. Теперь же выясняется, что даже по планам правительства это должно случиться через пять с половиной лет.

Обещание Игоря Карпенко, озвученное на ОНТ, выглядит тем более забавным, если учесть, что к этому времени с высокой вероятностью он уже не будет занимать пост министра образования. А значит взятки будут гладки как с того, кто сказал, так и с его преемника(ов). И в назначенное время учителям останется только развести руками: «Опять 2025!».