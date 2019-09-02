Видеофакт: Могилевчане протестуют против новой застройки 2 2.09.2019, 10:29

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Они категорически несогласны с решением властей.

Жители домов номер 24 и 24а по улице Каштановой в Могилеве не согласились с решением властей и протестуют против новой застройки, пишет mogilev.online.

Горожане утверждают, что людей «даже не приглашали на общественное обсуждение проекта». Также они уверены, что появление нового дома ухудшит условия проживания.

Напомним, на данный момент в микрорайоне Соломинка есть одна перегруженная детьми школа, два детских садика — тоже загруженных, а также проблема с машинами скорой помощи, пожарной службы и коммунального обслуживания — они часто не могут нормально подъехать к домам.

Посмотрите, как могилевчане, несогласные с решением властей, борются против возведения новой многоэтажки: