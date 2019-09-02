А трон шатается 16 Тивур Шагинуров

2.09.2019, 10:40

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«Князь Владимир» пошел ратью на весь мир и на народ свой и проиграл.

Летописным каноном последние три месяца можно было бы описать примерно так: В лето 2019-е князь Владимир пошел ратью на весь мир и на народ свой и проиграл.

Были даже как в средневековых эпосах свои знамения, подаренные природой, и усиленные разгильдяйством чиновников.

Природные катаклизмы и техногенные катастрофы

Сибирь этим летом полыхнула так, что по площади пожаров могли бы занять территорию нескольких европейских стран. Наряду с бразильской сельвой и мировым океаном леса Сибири являются одним из основных источников воспроизводства кислорода на Земле. Впрочем, российских чиновников катаклизм не впечатлил. Губернатор красноярского края Александр Усс заявил, что ничего страшного не произошло, дело житейское, тушить бесполезно, невыгодно и даже вредно. И все же тушить пришлось. Когда святой водой и крестным ходом священников на вертолетах потушить не удалось, к делу привлекли армию.

В то же на время на Дальнем Востоке традиционно пытались справиться с паводком. Всегда у нас так, что не сгорит, то утонет. Подвергнется радиационному заражению, будет разрушено в результате техногенной катастрофы или просто сгниет от износа.

Летом 2019 года страну накрыло сразу два дежавю. За месяц до двадцатилетия со дня гибели "Курска" утонуло военное, но почему-то научно-исследовательское, судно "Лошарик". Трагедию многие восприняли как символ. Правление нынешнего президента началось с гибели подводной лодки "Курск". Люди любят кольцевую композицию в литературных произведениях и часто примеряют ее к реальной жизни. Особенно в России, где вся история похожа на сказку про белого бычка.

Другое дежавю стало еще более неприятным. Не успели россияне досмотреть и осудить "их" сериал "Чернобыль" о нашей трагедии, как в уездном поселке Нёнокс под Северодвинском взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка с изотопным источником питания. Как предположила The New York Times, это двигатель той самой ракеты "Буревестник", мультики о которой Путин показывал перед выборами, обещая в лучших традициях показать "кузькину мать" всем врагам Родины. В СМИ просочилась информация о запредельном уровне радиации на месте аварии. Почему-то отключились сразу станции наблюдения международной организации МАГАТЭ, находящиеся в России.

А со всех оказавшихся причастными к произошедшему взяли подписку о неразглашении, включая врачей, которым без предупреждения доставили пациентов в пластиковых пакетах с радиационным излучением. Особенно весело, наверное, было тому врачу, который после всего пожаловался на цезий в организме, а в ответ услышал: "это ты в Таиланде, наверное, отдыхал, крабов фукусимовских наелся".

Внутренние усобицы

Весь май продолжались протесты в Екатеринбурге против строительства храма. Дела для властей и любителей святой Руси обернулись совсем скверно. Жители свой сквер наотрез отказались отдавать. Ближе к лету глава всея всего одернул зарвавшихся храмостройцев и 3 июня мэр города собрал комиссию для выбора нового места.

Одновременно на севере продолжались протесты экологов против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области. Местные жители отказались смириться с тем, что теперь их будет душить московский мусор. Борьба со столичным мусором обернулась столкновениями с местной полицией и охранниками ЧОП. В суды потекли новые дела о нанесении тяжких телесных повреждений представителям власти. 15 июня строительные работы были приостановлены, неожиданно понадобилась государственная экологическая экспертиза. 27 августа Левада-Центр сообщил, что оказывается 95% жителей области против строительства полигона. Внезапно. Тем временем, воз с мусором и ныне там, где был. В Московской области. 15 августа с проблемой вывоза мусора правда уже в прямом смысле слова столкнулся самолет Уральских авиалиний. В двигатель лайнера, следовавшего рейсом Москва-Симферополь, попала чайка с мусорной свалки. Благодаря мастерству пилотов, трагедии удалось избежать.

В начале июня прогремело дело журналиста Медузы Ивана Голунова. По-видимому, те, кого задел Голунов, сами не ожидали, что цеховая солидарность выведет столько людей на несогласованный протест. Ни Венедиктов, пытавшийся организаторов акции склонить к "обсуждению", ни спойлеры, которым власти разрешили высказаться согласованно, не смогли остановить самоорганизованную прогулку граждан по бульварам. Спасти рядового журналиста захотели очень и очень многие. Дело, конечно, не только и не столько в Голунове. Как нарочно, этим летом разразился скандал с грабителями из ФСБ.

В августе свидетель обвинения по делу "Нового величия" Юлия Куницына заявила в суде, что на нее оказывали давление следователь Чижов и сотрудники ФСБ. Силовики требовали от свидетельницы скрыть информацию об участии в организации "экстремистского сообщества" провокатора из ФСБ. Граждане окончательно перестали делать вид, что доверяют людям в погонах. В конце концов, Голунова пришлось отпустить.

Также, впрочем, как и суду. Понятие закона окончательно перестало коррелировать с понятием справедливость. Это наглядно проявилось в деле сестер Хачатурян, безусловно, виновных в убийстве своего отца, на протяжении долго времени истязавшего и насиловавшего их. Долгое время никто не вмешивался в происходящее, и обратиться сестрам было не к кому. Вот, если у детей родители геи или ходят со своими чадами на протестные мероприятия, закон сразу тут как тут. А насилуют и издеваются – ну ничего, отец же, он любя.

В стране фактически нет правоохранительных органов, нет судов, выборов нет, зато есть цензура и вседозволенность силовиков. Общество оказалось полностью беззащитным перед произволом. Видимо, это стало причиной столь массовых протестов в Москве, формально посвященных недопуску несистемных кандидатов в Мосгордуму. Фактически, переставшие бояться задержаний и посадок выразили свое недоверие властям. Протестующие поминали президента в своих кричалках не реже, а скорее всего чаще, чем столичного мэра и главу Центризбиркома. Власти смогли ответить только новыми делами об омоновцах, пострадавших от брошенного в них бумажного стаканчика и шашлычными фестивалями в парках. Как выяснилось, это совершенно бесполезные меры. 31 августа акция протестующих прошла практически без задержаний. Силовые меры оказались не действенными, а накалять обстановку очередными разгонами никакой причины нет.

Борьба с внешними супостатами

Во внешней политике путинский режим наоборот продемонстрировал отступление. После неудачной посадки депутата Гаврилова в спикерское кресло грузинского парламента, в Тбилиси начались массовые антироссийские протесты. России напомнили, что она является оккупантом территорий Грузии в глазах мирового сообщества. Власти России нервно поигрывали желваками, но на решительный разрыв так и не решились. Дело фактически замяли.

Как-то вяло и скорее даже с усталостью россияне восприняли очередные новости о возможном присоединении Беларуси.

Этим летом стало известно, что Россия вернется в ПАСЕ. Это событие немедленно раструбили как дипломатическую победу. Российские официальные медиа представляли ситуацию в смысле, что "нам не очень-то хотелось, но нас позвали". Однако ощущение складывается, что хотелось очень, а нас все не звали и не звали. Россия, наконец, сняла с себя ростовую куклу сумасшедшего медведя, все равно никто не верит, что медведь настоящий, и сделала первые шаги к замирению с Западом. Великий князь встретился с Макроном французским и что-то даже обсуждал с ним. И вроде бы даже удалось нащупать точки соприкосновения с G7, но в итоге что-то пошло не так. Стальная Меркель и Борис Джонсон оказались неудовлетворенными поведением поролонового медведя и увязали возвращение России с выполнением Минских соглашений. Видимо, российская экономика совсем заскучала по Западу.

Конечно, не по чину Великому князю было звонить в Киев и договариваться, признавать, что дал слабину. Но если Владимир не звонит Зеленскому, то Зеленский сам позвонит. В результате Россия вроде бы согласилась на обмен пленными. Немногим позже стало известно, что Россия готова и на переговоры о транзите газа с Украиной и Еврокомиссией. Шантаж с "Северным потоком" также провалился.

Итого

Стало еще более очевидно, что Путинский режим проиграл войну против Украины и всего мира. Не на территории Украины, а в головах собственных граждан. Война империалистическая постепенно превращается в войну гражданскую. У россиян как-то поубавилось восторгов от имперской экспансии. Зато гораздо больше интереса вызывают новости о проблемах и протестах. У российской власти не осталось иных ресурсов для сохранения себя кроме дубинок Росгвардии. Власти потеряли всякую компетентность в решении внутренних проблем. Все проблемы решаются дополнительными бюджетными переливаниями на нужды Росгвардии из денег выделенных на социалку.

Российская власть прекрасно понимает, что тушение пожаров внутри станет в ближайшее время более важной задачей, чем разжигание вражды за ее пределами. Возможность возвращения к экономическому сотрудничеству с Западом как в начале 2000-х скорее всего останется для Путина лишь в его тайных мечтах. Но режим надеется как минимум побыстрее договориться с Европой об ослаблении того давления, которое уже есть. И чтоб она как и раньше не обращала внимание на происходящее внутри России, довольствуясь ее хоть сколько-нибудь приличным поведением в мире.

Договорились даже до возможности обмена пленными с Украиной. Возвращение украинских заложников означает скорую сдачу самих ЛДНР, — уверенно заявили самые оптимистичные политэксперты. Это вряд ли, конечно. ЛДНР будет тлеющими Приднестровьем сколько это возможно. Сдав ЛДНР, потеряешь и Абхазию с Южной Осетией, и Крым, из Сирии придется уйти, а там и до федерализации внутри самой России недалеко. Чекисты отлично помнят, что стоит сдать Берлинскую стену, как уже совершенно другие люди сидят в Беловежской пуще и без всякого твоего участия подписывают некролог всей империи. И в этот раз без крови они не уйдут.

И так уйдут за годом год, так и жизнь пройдетИ в сотый раз маслом вниз упадет бутербродНо может будет хоть деньМожет будет хоть час, когда нам повезет.Виктор Цой

Тивур Шагинуров kasparov.ru