Стала известна дата открытия магазина H&M в Минске 2 2.09.2019, 10:51

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Магазин разместится на двух этажах и займет площадь свыше 2 тысяч квадратных метров.

Первый в Минске магазин H&M откроется 28 сентября в 12:00 в торговом центре Galleria на проспекте Победителей. Такая информация размещена на рекламных плакатах, появившихся в центре города, пишет «Онлайнер». Магазин разместится на двух этажах и займет площадь свыше 2 тыс. кв. м.

О том, что H&M собирается прийти в Беларусь, стало известно еще осенью 2018 года. Переговоры с брендом по поводу аренды помещений велись несколькими торговыми центрами. Наконец этим летом появилась информация о том, что первый магазин откроется в ТЦ Galleria. Там будут представлены товары для женщин, мужчин, а также для детей и подростков.