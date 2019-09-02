Биньямин Нетаньяху: У нас нет даже царапины 2.09.2019, 11:16

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Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля прокомментировал инцидент на юге Ливана.

Израильское командование заявило об обстреле с ливанской территории армейской базы и военных машин. Ответным огнем была обстреляна территория на юге Ливана. Агентство Reuters отмечает, что за последнюю неделю растущей напряженности у границ с Ливаном возросли опасения относительно возможной новой войны. Радикальная группировка "Хезболла", поддерживаемая Ираном, долгие годы остается военным противником Израиля, сообщает Радио Свобода.

Командование "Хезболлы" заявило об уничтожении израильской военной машины вместе со всеми, кто находился внутри. Израиль настаивает, что среди его военнослужащих нет потерь. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, завершающий свою избирательную кампанию и уверенный в победе на выборах, может столкнуться с новыми трудностями в случае начала боевых действий. Но, как отмечает Reuters, по словам премьера, ничего чрезвычайного не произошло. Нетаньяху заявил, что с израильской стороны нет потерь, нет раненых, нет даже ни одной царапины".

Нетаньяху придерживается своего обычного рабочего графика. Перед встречей с прибывшим в Израиль президентом Гондураса, он описал ситуацию в сфере безопасности и отказался отвечать на вопросы журналистов. По словам Нетаньяху, территория Израиля была обстреляна "несколькими противотанковыми ракетами". "Мы ответили минометным огнем, выпустив 100 снарядов, нанесли удары с воздуха и приняли ряд других мер", цитирует слова израильского премьера агентство Reuters.