Высланного из Беларуси российского активиста задержали по делу о «нападении на полицейского» 2 2.09.2019, 11:21

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Никита Чирцов

Фото: Дарья Гуськова / Медиазона

Никиту Чирцова задержали ночью.

В Москве полиция в ночь на 2 сентября задержала 22-летнего участника акции 27 июля Никиту Чирцова, которого объявляли в розыск по делу о «массовых беспорядках» и высылали из Беларуси. Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Чирцова доставили в ОВД Пресненского района, уточняют правозащитники. Ему уже предъявили обвинение в нападении на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК), уточняет источник ТАСС в правоохранительных органах.

30 августа Чирцова, которого ранее штрафовали за участие в акции 27 июля, выслали из Беларуси с 10-летним запретом на въезд после задержания в Минске днем 28 августа из-за нахождения в международном розыске.

Ни российские, ни белорусские власти не стали официально объяснять причину розыска, однако полицейские в Минске уточняли Чирцову в беседе, что это связано с московскими протестами. При этом по прибытии в аэропорт Домодедово его не стали задерживать.