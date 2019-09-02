Рик Перри: США помогут Украине раскрыть энергетический потенциал с помощью американских технологий 2.09.2019, 11:25

1,000

Рик Перри

Фото: AFP

Министр энергетики США подвел итоги переговоров в Варшаве.

США готовы помочь Украине полностью раскрыть энергетический потенциал, заявил 31 августа в Facebook министр энергетики США Рик Перри, сообщает gordonua.com.

Он назвал продуктивной свою встречу с украинским коллегой Алексеем Оржелем и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком в Варшаве.

"США готовы помочь Украине полностью раскрыть свой энергетический потенциал с помощью американских технологий, ресурсов и поддержки", – заявил Перри.

31 августа уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, Данилюк и Перри подписали в Варшаве соглашение о сотрудничестве в газовой сфере. "Одним из шагов диверсификации газового рынка Украины будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу", – сообщил Данилюк.

Наимский заявил, что его страна готова увеличить поставки газа в Украину в четыре раза. Польша увеличивает в свою очередь объем поставок из США на LNG-терминал в Свиноуйсьце. Компания PGNiG в 2018 году заключила три долгосрочных контракта на покупку сжиженного природного газа с американскими фирмами. Президент PGNiG Петр Возняк заявлял, что американский газ обходится Польше примерно на 20% дешевле российского.

Reuters отмечает, что Варшава пытается снизить зависимость от российского газа до 2022 года, когда истекает долгосрочное соглашение польского оператора с "Газпромом". Польские власти заявляли, что не планируют его продлевать.