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Видеохит: В Ивацевичах голубь катается на авто и гоняется с водителями

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  • 2.09.2019, 11:28
  • 1,620
Видеохит: В Ивацевичах голубь катается на авто и гоняется с водителями

Птица оказалась очень любопытной.

В объектив камер жителей Ивацевичей попала необычная птица – голубь, который садится на машину и ждет когда его подвезут. А потом спрыгивает и летит рядом с машиной, словно устраивая гонки с водителем, пишет «Вечерний Бобруйск».

Со слов автора данного видео, голубь даже не постеснялся зайти к нему в дом. Птица практически не боится людей, очень любопытная, отбегает только когда подходишь близко.


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