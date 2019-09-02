Максим Винярский: Даже фонарный столб выиграл бы у Лукашенко 2 2.09.2019, 11:57

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Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Сейчас появилась уникальная возможность.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» и Белорусского Национального Конгресса Максим Винярский будет принимать участие в «парламентской кампании» на территории Кальварийского избирательного округа №104 в Минске. Активист ответил на вопросы пресс-службы БНК.

- Максим, вы первый год принимаете активное участие в общественной жизни, но впервые идете на выборы. Почему?

- 25 лет Беларусью правит диктатор, для которого проведение свободных выборов — как сломанная иголка для Кащея Бессмертного. Люди шутят, что будь его оппонентом фонарный столб — даже он бы выиграл у Лукашенко. Поэтому пока что мы не можем говорить о выборах в нормальном понимании этого слова. Речь идет об использовании серьезных окон возможностей, которые открываются во время проведения «парламентской кампании». Если рассматривать с этой точки зрения, то можно говорить и об участии в качестве кандидата по 104 избирательному округу Минска.

«Выборы» в Беларуси всегда сопровождались активизацией политической жизни. Люди больше читают, интересуются тем, что происходит, спорят, обсуждают возможности перемен, начинают верить в эти перемены. У нас впереди — не только «парламентская», но и «президентская кампании», которые проходят на фоне глубочайшего экономического и политического кризиса и обвала и без того небольшого рейтинга диктатора. Это уникальная возможность и хороший шанс для того, чтобы начать выбираться из пропасти, в которой мы оказались по вине Лукашенко.

Мы ставим серьезные цели, которые продиктованы мнением огромного количества белорусов. Это закрытие Островецкой АЭС, обеспечение достойной работы за достойную зарплату для наших соотечественников на родине и, конечно, отстранение диктатора от власти. Думаю, что если мы правильно воспользуемся теми возможностями, которые перед нами открываются, то сможем все вместе достичь этих целей. «Парламентская кампания» — лишь первый шаг.

- Раньше вы часто выступали за бойкот «выборов».

- Всегда важно то, как и для чего ты делаешь. Если под словом «бойкот» подразумевать просто игнорирование «выборов», поездку в день их проведения на дачу, рыбалку или за грибами, то мы всегда выступали против этого. Это безответственная позиция. Когда мы призывали бойкотировать «выборы», разговор всегда шел про улицу, про активную деятельность, про конкретные цели. И эти цели мы достигали. Пассивностью, сидением по кухням и виртуальными дуэлями в соцсетях диктатуру еще никто никогда не побеждал. Участие или бойкот — это, на самом деле, только средства, инструменты, которые позволяют добиться поставленных целей.

Хочу напомнить о том, что «Европейская Беларусь» приняла участие в президентских выборах 2010 года, лидер кампании Андрей Санников тогда выходил во второй тур и побеждал Лукашенко. Белорусы поверили в перемены и нанесли такой удар по диктатору, от которого не «очухался» до сих пор. Это пример того, как можно участвовать в выборах в нашем понимании.

Для меня важно продемонстрировать людям, что есть те, кто готов сражаться за наше будущее и за независимость страны, что сторонников перемен — подавляющее большинство. Наша история, озвученные нами цели говорят сами за себя.

- Но рано или поздно в стране все-же пройдут свободные, честные выборы. Как скоро? От чего это зависит?

- Честные выборы у нас будут тогда, когда Лукашенко будет отстранен от власти и отправиться за решетку по приговору справедливого суда вместе с Ермошиной и другими соучастниками совершенных им преступлений. Тогда и появится возможность избираться и избирать, и у кого–то будут шансы стать депутатом — реальным представителем народа в парламенте. Как скоро это произойдет — зависит только от нас самих. Думаю, что скорее, чем многие думают.

- Сейчас идет набор инициативных групп. С какими сложностями сталкиваетесь, о чем говорят люди?

- Наверное, уже все белорусы знают, что выборов в стране нет с 1994 года. Отсюда главный вопрос — зачем мы участвуем в кампании. Но при этом многие понимают, что, возможно, это последние «выборы» в хотя бы номинально независимой Беларуси. Есть диктатура. Есть узурпация власти. Есть угроза утраты суверенитета ввиду того, что узурпатор правит нами уже 25 лет и скоро, возможно, будет вынужден отдавать долги, сдавая страну Кремлю. Наше дело — остановить это любым способом. Для этого мы и будем выходить на улицы в ближайшие месяцы. Мы не играем в игры диктатора, мы реализуем наш сценарий.

Я бы хотел обратиться к нашим сторонникам, к тем, кто нас поддерживал все эти годы, к тем, кто был с нами в мыслях. Сейчас самое время брать на себя чуть больше ответственности, чуть больше обязательств. Присоединяйтесь сейчас к «Европейской Беларуси», вступайте в инициативные группы наших кандидатов и будем вместе делать историю нашей страны.

Напомним, что гражданская кампания «Европейская Беларусь» объявила набор в свои инициативные группы. Контактный телефон / телеграм / вайбер: +375 29 5494923.