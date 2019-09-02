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Премьер-министр Грузии подал в отставку

  • 2.09.2019, 11:59
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Мамука Бахтадзе

Мамука Бахтадзе считает, что выполнил свою миссию.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку. Об этом он сам сообщил в «Фейсбуке», пишет «Новая газета».

Он заявил, что решил уйти в отставку, так как «стратегическая основа развития» страны была создана. «Я считаю, что выполнил свою миссию на данном этапе», — заявил Бахтадзе.

Он поблагодарил работу по достижению целей для развития страны всех должностных лиц госорганов, членов Кабинета министров, гражданского общества, частного сектора и международных партнеров.

«Для меня это было большой честью и в то же время огромной обязанностью выполнять обязанности премьер-министра Грузии по защите интересов нашей страны», — сообщил Бахтадзе.

Он стал премьер-министром Грузии в июне прошлого года. До этого Бахтадзе в течение примерно полугода занимал пост министра финансов страны.


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