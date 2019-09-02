Дочь Назарбаева переизбрана спикером сената Казахстана 3 2.09.2019, 12:19

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Дарига Назарбаева

Сенаторы единогласно поддержали кандидатуру старшей дочери бывшего президента.

Дарига Назарбаева - старшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - в понедельник, 2 сентября, переизбрана на пост спикера верхней палаты парламента страны - сената. Соответствующее представление, зачитанное главой администрации президента Крымбеком Кушербаевым, было единогласно поддержано остальными сенаторами. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил Назарбаеву депутатом сената, сообщает dw.com.

56-летняя Дарига Назарбаева возглавляет сенат с марта 2019 года. Ранее она руководила комитетом палаты по международным делам, обороне и безопасности. В прежние годы Назарбаева занимала должности заместителя премьер-министра Казахстана, была вице-спикером нижней палаты парламента - мажилиса и руководителем парламентской фракции правящей партии "Нур Отан».

Госслужащих в Казахстане станет меньше

Президент Казахстана Токаев, выступая с обращением к народу 2 сентября, сообщил о намерении сократить число госслужащих и работников государственных компаний на 25 процентов.

"Начиная с 2020 года, мы приступим к постепенному сокращению численности государственных служащих, а высвободившиеся средства направим на материальное стимулирование наиболее полезных работников. К 2024 году количество госслужащих и работников нацкомпаний следует сократить на 25 процентов", - сказал он.

Глава государства также сообщил, что уже с января 2020 года микро- и малый бизнес в Казахстане будут на три года освобождены от уплаты подоходного налога. Одновременно вступит в силу и решение президента о трехлетнем запрете на проверки субъектов микро- и малого бизнеса.