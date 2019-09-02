«Мы будем уверенными в завтрашнем дне, когда отправим на свалку истории его и его чиновников» 4 Андрусь Войнич, «Баста»

2.09.2019, 12:32

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Вся Беларусь — в разговоре с одной женщиной.

С каждым днем народ все больше и больше нищает. У нас, у большинства белорусов, по большому счету нет возможности ни зарабатывать новое, ни копить уже заработанное, ни даже сохранить уже заработанное. Люди зарабатывают мизер, если вообще полноценно могут работать.

Если у человека уже есть в чулке сбережения, то он не имеет возможности создать в валюте банковский депозит, которым можно пользоваться. Такую возможность Лукашенко отобрал. Хочешь хранить и пользоваться — делай это в самых стабильных белорусских рублях. Если в валюте, то только долгосрочные вклады. И не смей прикасаться к собственным сбережениям. Валюта на дворцы чиновникам нужна.

Инфляция сжирает рублевые вклады, как черви — труп. Цены растут, зарплаты - нет. Премии урезают, как и рабочие дни на предприятиях. Вместо зарплат дают носки, резиновые сапоги или некондицию сгущенки. За продажу всего этого еще и штраф влепят.

Потому и идут в ход сбережения. «Страна для жизни» таким образом отжимает у белорусов последнее - на коммуналку, на хлеб и лекарства.

Поэтому, видимо, с каждым днем возле мусорных контейнеров магазинов народу топчется все больше и больше, кушать то хочется.

Поговорил с одной женщиной, которая таким образом выживает, она сказала, что все, тупик. Возраст даже еще не предпенсионный, на работе платят копейки, а сын в институт поступил, нужны деньги.

Вся Беларусь в ней, в этой женщине. Роется она в контейнере, а рядом проходят люди и отворачиваются, не хотят пока задумываться о том, что ее судьба - это их потенциальное будущее и что это не ее проблема, а наша общая. Всей Беларуси и каждого ее жителя. Мы сможем быть уверенными в завтрашнем дне, когда отправим на свалку истории Лукашенко и его чиновников. Только так сможем вернуть себе право на достойную жизнь и заработок.

Иначе все, конец. Всей страной из мусорных контейнеров вылазить не будем. Если страна еще останется, конечно.

Андрусь Войнич, «Баста»

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