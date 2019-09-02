Обмен пленными и Владимир Цемах 3 Виталий Портников

2.09.2019, 12:39

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Виталий Портников

Путин ничего не делает просто так?

Когда только начали приходить первые сообщения о возможном обмене пленными между Россией и Украиной, захотелось понять, какие в этом резоны для Владимира Путина, в какую ловушку в этот раз российский президент пытается заманить Владимира Зеленского и всю Украину?

Возможно, Путину действительно важно ускорить отмену санкций, свое возвращение в «Группу семи», улучшение отношений с Киевом? Может быть, он действительно не хочет тратить средства на Донбассе? Или решил косвенно признать вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву, требующего от Москвы освобождения украинских моряков?

На каждый из этих вопросов я не смог найти положительного ответа. О возвращении Путина в «Группу семи» некоторые лидеры Запада говорят, когда не ожидают уступок с его стороны. В улучшении отношений с Украиной российский президент явно не заинтересован. Свое равнодушие к международному праву он уже продемонстрировал ‒ и не раз.

Ситуация стала более очевидной, когда в истории с обменом всплыла фамилия Владимира Цемаха, одного из важных подозреваемых по делу о расследовании уничтожения малайзийского «Боинга».

«Боинг» ‒ это то, чего в Кремле действительно боятся. Доказательный вердикт международного суда может превратить многих российских руководителей в настоящих военных преступников. И не исключено, что это будут не только ближайшие соратники Путина, но и сам президент России. Однако непосредственных свидетелей и участников уничтожения самолета не так и много. Тот же Цемах появился в Киеве в результате головокружительной спецоперации украинских спецслужб.

Председатель международной Совместной следственной группы Фред Вестербеке во время выступления. На столе – части ракеты российской установки «Бук», которая уничтожила «Боинг» на Донбассе летом 2014 года. Нидерланды, 24 мая 2018 года

Путин использовал желание Зеленского

Однако российские спецслужбы в ответ провели свою спецоперацию на высшем уровне, с непосредственным участием российского «чекиста номер один» ‒ Владимира Путина. Путин использовал желание президента Украины Владимира Зеленского добиться освобождения украинских заложников и желание президента Франции Эммануэля Макрона способствовать разрешению конфликта на Донбассе. Во время телефонных переговоров с Зеленским он согласился начать процесс обмена пленных. А во время встречи с Макроном на юге Франции продемонстрировал готовность к компромиссам для решения проблем с Западом и конфликта на Донбассе.

Но в решающий момент он достал из рукава свою крапленую карту. Если не будет Цемаха ‒ ничего не произойдет. И это при том, что ожидания в Украине достигли наивысшего градуса, а Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель начала подготовку к саммиту «нормандской четверки». Теперь Путин выигрывает в любом случае. Отдадут Цемаха ‒ прекрасно, ценный свидетель будет в его руках, а между Украиной и Западом появится тень серьезного недоверия. Не говоря уже о том, какое недоверие к президенту Зеленскому возникнет среди офицеров украинских спецслужб, которые гордятся одной из самых удачных спецопераций в истории.

Не отдадут ‒ что ж, тогда президент Украины продемонстрирует, что обманул общественные ожидания. Но стоит ли какой-то Цемах Сенцова, Балуха, моряков? Ведь Путина все равно никто никогда не будет судить в Гааге. Какой смысл отказываться от обмена? Путина это тоже устраивает, ему нужен слабый Зеленский.

Путину выгодно, чтобы грязную работу за него сделали сами украинцы

Я не берусь утверждать, что никаких рычагов влияния на российского президента нет. Но если он пойдет на обмен без Цемаха ‒ это значит, что ему нужен был кто-то еще. Путин ничего не делает просто так.

Для того, чтобы не быть им обманутым, следует четко понять его основные цели на украинском направлении. Путину не нужно никакое улучшение отношений с Украиной ‒ тем более, когда главный приз ‒ это нормализация контактов с Западом. Для российского президента важно избежать ответственности за «Боинг», добиться мирового признания аннексии Крыма и вернуть Украину в российскую сферу влияния ‒ возможно, даже путем нового большого конфликта и демонтажа украинской государственности. И, конечно, Путину было бы выгодно, чтобы всю грязную работу за него сделали сами украинцы.

Виталий Портников, «Крым. Реалии»