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Холмы фей и остров кукол: пять самых странных достопримечательностей мира

  • 2.09.2019, 12:59
Холмы фей и остров кукол: пять самых странных достопримечательностей мира

Туристы готовы преодолеть тысячи километров, чтобы их увидеть.

Вы наверняка слышали фразу: «Километры отмахал, чтоб увидеть Тадж-Махал». Мало кто сомневается, что на великолепный мавзолей стоит взглянуть, несмотря на все трудности поездки. Но есть и такие туристы, что готовы наматывать сотни и тысячи километров, дабы увидеть стену в жвачке или могилу живого Николаса Кейджа, пишет «ЗаграNица».

Могила Николаса Кейджа

Актер Николас Кейдж знаменит своим эксцентричным поведением. В 2010 году, когда ему исполнилось 50 лет, Кейдж приобрел два участка на знаменитом кладбище Сент-Луис №1 в Новом Орлеане. Здесь он построил большую белую пирамиду с надписью Omnia Ab Uno, что означает «Всё из одного». Это цитата из фильма «Сокровище нации», в котором герой Кейджа ищет реликвию, спрятанную отцами-основателями США.

Могила была популярной достопримечательностью, пока власти не ограничили доступ в этот район в 2015 году. Теперь сюда можно попасть только с экскурсоводом в составе группы. О том, зачем Кейджу понадобилась могила при жизни, ходит множество забавных домыслов. Например, что актер спрятал внутри деньги от налоговиков, что так он борется с проклятием вуду или что могила связана с иллюминатами.

Стена жевательной резинки

Кирпичная стена Маркет-театра в американском Сиэтле почти полностью заклеена жевательной резинкой. Лепить ее начали в начале 1990-х студенты, скучающие в очереди за билетами. Со временем жвачки переползли на соседние стены, трубы и брусчатку.

Стена растянулась на 15 метров в длину. В 2015 году ее почистили, удалив более тонны жевательной резинки. Но после этого ее стали заклеивать снова.

Остров кукол

Остров в одном из каналов Мехико имеет репутацию «страшного» места. На деревьях здесь развешаны сотни детских кукол. Согласно легенде, это должно успокоить призрак якобы утонувшей в канале девочки.

Добраться на остров можно только на лодке. Каждый день сюда ходит несколько платных рейсов. На острове действует музей, где можно узнать больше о мистической репутации этого места.

Холмы фей

Одна из популярных достопримечательностей в Шотландии — холмы Фейри-Глен на острове Скай. Сказочный пейзаж и название места породили ошибочное представление, что место рядом с деревней Уиг связано с древними культами. Гиды на ходу придумывают истории о здешних ритуалах и обычаях, не имеющие ничего общего с действительностью.

Многие туристы видят в очертаниях скал руины древнего замка, но ученые только посмеиваются: здешние камни — просто необычные скальные образования. А тем временем приезжающие полюбоваться «холмами фей» оставляют в маленькой пещерке монеты на удачу.

Туннель к супермаркету

70-метровый туннель Буде в Корнуолле построил супермаркет Bude's Sainsbury, чтобы защитить от дождя и ветра покупателей, пока те добираются с покупками к парковке. Никто не ожидал, что обычная «стекляшка» вдруг станет популярной достопримечательностью.

Ночью туннель светится всеми огнями радуги благодаря светодиодным лампам. Сделать селфи сюда приезжают со всей Великобритании.


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