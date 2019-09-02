Как застроят земли возле заказника «Лебяжий» 1 2.09.2019, 13:07

Мингорисполком утвердил проект.

Стало известно, как будут застраивать территорию возле заказника «Лебяжий» в Минске. Градостроительный проект опубликован на Национальном правовом портале pravo.by, пишет tut.by.

Мингорисполком утвердил градостроительный проект «Корректировка градостроительного плана детального планирования территории в границах: проспект Победителей — МКАД — улица Тимирязева — улица 4-е кольцо (граница жилого района Лебяжий)».

В границы проекта попал строящийся сейчас гостиничный комплекс и жилая и общественная застройка комплекса «Олимпик-Парк», а также жилой комплекс по улице Тимирязева, который еще в планах.

Жилье появится в основном на тех территориях возле заказника Лебяжий, которые уже экологически нарушены и трансформированы. Например, на месте объектов торгового дома «Ждановичи», которые вынесут (знаменитое «Поле Чудес», торговый городок «Лебяжий» и стоянка автотранспорта).

Новый жилой комплекс по улице Тимирязева будет представлять собой среднеплотную многоквартирную застройку, с детским садом на 230 мест и школой на 720.

Вдоль улицы Ратомской будет жилая застройка многоквартирного и частично усадебного типа с торгово-бытовыми объектами и физкультурно-спортивным комплексом — это строящийся комплекс «Олимпик-Парк».

На всем участке, на который разработан проект детального планирования, планируется разместить многоквартирные дома — 115,5 тыс. квадратных метров общей площади квартир, жилую усадебную застройку — 6,1 тыс. квадратных метров и общественную — 74 тысячи квадратных метров.

Высота домов должна снижаться с семи этажей до трех по мере приближения к заказнику «Лебяжий». Градостроители предписывают избегать стеклянных и особенно зеркальных отделочных материалов в застройке.

Вокруг заказника поставят ограждение, живые изгороди со стороны кварталов — это должно препятствовать проникновению домашних животных на охраняемую природную территорию.

Розовым обозначена территория, которую должны освоить в первую очередь — до 2023 года

Изображение: «Минскградо»

На въезде в город со стороны Молодечно поставят прозрачные шумозащитные экраны — там, где МКАД проходит вдоль участков зон отдыха и жилой застройки.

Участок улицы Ратомской, построенной в 2014 году от проспекта Победителей до улицы Тимирязева, собираются продлить до улицы Колесникова. Это должно обеспечить транспортные связи между западным и северо-западным секторами города. Кроме того, есть план реконструировать улицу Тимирязева от остановки «Масюковщина» до МКАД.

Планируется, что обслуживать новый район будут трамваи, которые пойдут по улице Ратомской (по четвертому кольцу). Зона для строительства линии трамвая и разворотного кольца предусмотрена с западной стороны улицы. Трамвай хотят пустить по боковому обособленному полотну. Возьмут на себя транспортное обслуживание района и автобусы, которые поедут по проспекту Победителей и улицам Тимирязева и Ратомской. В пешеходной доступности — железнодорожная остановка «Лебяжий» с электропоездами городских линий.

Велодорожку планируют построить вдоль всех улиц, а также по территории прогулочного парка, который будет примыкать к заказнику.