Почему падают российские ракеты? 3 Леонид Гозман

2.09.2019, 13:13

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Леонид Гозман

Фото: belwesti.ru

В довершение ко всем авариям Рогозин собирается запустить «Царь-двигатель».

РОСКОСМОС создает новый, самый большой в мире ракетный двигатель на жидком топливе. И называться он будет не как-нибудь, а «Царь-двигатель»!

Думаю, что название – это личный вклад в проект Д.О.Рогозина – нынешнего руководителя РОСКОСМОСа, а ранее вице-премьера, посла, депутата, комсомольского работника и так далее. Чувствуется его стиль. Я, конечно, не уверен, что эта затея обязательно провалится, как проваливалось пока все, за что брался Дмитрий Олегович. В космической отрасли, помимо ее руководителя, есть и вполне компетентные, самоотверженно работающие люди, ученики тех, кто обеспечил когда-то триумфальные успехи СССР. Может быть, и получится. Но смешное название говорит о весьма тревожных вещах.

Во-первых, это ориентация не на дело, а на PR. Уверен, что сами разработчики ни о каком царь-двигателе не говорят – я представляю себе этих людей, им не свойственны «понты». А когда целью деятельности – в данном случае, целью деятельности руководства — становятся внешние эффекты, результативность резко снижается. Это не только с ракетами – это во всем так.

Во-вторых, это свидетельство полного непонимания культурного контекста. Царь-пушка никогда не стреляла, Царь-колокол никогда не звонил. Их можно показывать туристам, но никогда нельзя было использовать по назначению. Символически привязывать к ним новый проект может только человек, не просто не знающий, но и не желающий знать историю и культуру своей страны. Человек, живущий не в реальном мире, а в мире иллюзий и мифов, в которых царь-пушка громила врагов Отечества, а царь-колокол поднимал людей на подвиг. В этом выдуманном мире можно, конечно, построить базу на Луне и говорить, что американцы будут осуществлять запуски с помощью батута. Но в реальности при этом нас ждут все новые аварии, дай Бог, чтобы без человеческих жертв.

И это ведь не только о РОСКОСМОСе и товарище Рогозине. Доминирующие в государстве самодовольство и жлобство порождают неудачи во всем.

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»