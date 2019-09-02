Лукашенко: Надо учиться, а не покуривать в туалете 14 2.09.2019, 13:24

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Диктатор озаботился дисциплиной в школах.

Лукашенко в первый день учебного года приехал в школу-новостройку — минскую среднюю школу № 93. Во время посещения школы он озаботился вопросами дисциплины и дал совет ученикам, сообщает пресс-служба диктатора.

— Если вы хотите быть конкурентными в жизни, при всей сложности, нежелании порой учиться, тяжести образования надо себя заставить хотя бы прилично закончить школу и получить знания, — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что без хорошего образования и, главное, знаний стать успешным в дальнейшей жизни будет невозможно. Требования к специалистам во всех сферах деятельности настолько увеличились, что без знаний не устроишься ни на предприятие, ни в колхоз.

— Рабочий — это уже непросто, это новая техника, очень сложная. И это я особенно хорошо вижу в сельском хозяйстве. Если раньше здесь мог работать тот, кто никому не нужен был в промышленности, где вообще можно было — вилы, лопату в руки и работай. Сегодня такие рабочие в сельском хозяйстве уже не нужны, — продолжил диктатор.

— Мой вам совет (не буду говорить «учиться, учиться и еще раз учиться»): возьмите максимум знаний и определитесь, чем вы будете заниматься после школы, — сказал он.

Лукашенко также отметил, что дисциплина в школе сильно упала, поэтому министру образования, «губернаторам» и «мэру» Минска поставлена задача принять меры для усиления порядка и дисциплины в учебных учреждениях.

— Школа — это храм. Туда надо приходить с чистыми помыслами — учиться, а не покуривать в туалете и заниматься непонятно чем, — подчеркнул диктатор.

Напомним, что ранее, перед началом 2017-2018 учебного года, Лукашенко признался, что в школе он был «нахабистым» и состоял на учете в милиции: «Я был трудным учеником. Признаюсь: в детской комнате милиции на учете стоял в переходном возрасте. И когда приходила женщина-капитан милиции, забыл фамилию, мне пальцем трясла — у меня сердце в пятки уходило. Хотя я был нахабистым хлопцем. То есть где-то милицию нужно подключить, чтобы директору и учителю помочь. Потому что у нас в школе вольницы выше крыши».