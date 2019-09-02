Стало известно, в какие комитеты Рады вошли Порошенко, Тимошенко и Вакарчук 2 2.09.2019, 13:29

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Лидеры политических партий, прошедших в Раду, определились с направлением деятельности.

Экс-президент Украины и лидер политической силы «Европейская солидарность» Петр Порошенко вошел в комитет Верховной Рады по вопросам интеграции с Европейским Союзом.

Об этом говорится на сайте украинского парламента.

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук стал членом комитета внешней политики и межпарламентского сотрудничества. В этом же комитете и экс-вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко вошла в комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Напомним, 29 августа новоизбранные народные депутаты приняли присягу на первом заседании Верховной Рады 9 созыва. Спикером парламента был избран Дмитрий Разумков.

В этот же день Рада избрала премьер-министра и министров всех профильных ведомств. Новым главой украинского правительства стал Алексей Гончарук.