Стало известно, в какие комитеты Рады вошли Порошенко, Тимошенко и Вакарчук

Стало известно, в какие комитеты Рады вошли Порошенко, Тимошенко и Вакарчук2
- 2.09.2019, 13:29
Лидеры политических партий, прошедших в Раду, определились с направлением деятельности.
Экс-президент Украины и лидер политической силы «Европейская солидарность» Петр Порошенко вошел в комитет Верховной Рады по вопросам интеграции с Европейским Союзом.
Об этом говорится на сайте украинского парламента.
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук стал членом комитета внешней политики и межпарламентского сотрудничества. В этом же комитете и экс-вице-спикер парламента Ирина Геращенко.
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко вошла в комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Напомним, 29 августа новоизбранные народные депутаты приняли присягу на первом заседании Верховной Рады 9 созыва. Спикером парламента был избран Дмитрий Разумков.
В этот же день Рада избрала премьер-министра и министров всех профильных ведомств. Новым главой украинского правительства стал Алексей Гончарук.