В Минске на проспекте Независимости затор и раскопана проезжая часть 2.09.2019, 13:39

Фото: tut.by

Коммунальники устраняют аварию.

На проспекте Независимости в Минске, между станциями метро «Площадь Победы» и «Площадь Якуба Колоса» коммунальники перекрыли часть проезжей части — для проведения аварийно-ремонтных работ, пишет tut.by.

Движение транспорта в этом месте частично ограничили, но решить проблему обещают в кратчайшие сроки.

Коммунальники ведут работы на проезжей части между гимназией № 23 и кафе Olivo. Три полосы дороги закрыты для движения. В сторону Уручья авто двигаются по двум полосам, в сторону почтамта — по трем полосам. Из-за ограничения движения в этой части проспекта образовались заторы, утром они оценивались в восемь баллов, днем ситуация немного улучшилась.

Причина случившегося в повреждении инженерных коммуникаций вдоль проспекта, сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

— По предварительной информации, из-за естественного износа произошел прорыв водовода диаметром 300 мм. Сейчас коммунальные службы оперативно устраняют и повреждение, и покрытие проезжей части на этом участке проспекта. Ремонтные работы будут проведены в кратчайший срок, — сказал Дорохович.

Отмечается, что у потребителей проблем с подачей воды в связи с повреждением водовода не возникло.