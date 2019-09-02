Геологи нашли на Земле минерал из недр другой планеты 2.09.2019, 13:38

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Он был обнаружен на юго-востоке Австралии.

Еще в 1951 году на территории провинции Виктория, на крайнем юго-востоке Австралии, был обнаружен метеорит, который сегодня находится в местном музее. До сих пор ученые осторожно исследуют 220-граммовый образец, от которого сегодня остался только 71 грамм. В Музее Виктории тщательно контролируют «расход» вещества редкого метеорита и лишь в 2018 году одобрили передачу небольшого количества для изучения калифорнийским минералогам Чи Ма (Chi Ma) и Алану Рубину (Alan Rubin). Результаты этой работы ученые представили в статье, опубликованной в журнале American Mineralogist, пишет naked-science.ru.

По их словам, в глубине образца удалось обнаружить и описать прежде неизвестный минерал, который был назван эдскоттитом (edscottite) — в честь известного исследователя метеоритов и «космической» химии Эдварда Скотта, работающего в Гавайском университете. Ученые полагают, что минерал образовался при взаимодействии атомов железа и углерода в ходе медленного остывания метеорита. Подобные структуры ненадолго образуются и при выплавке стали, однако полноценным минералом их можно стало назвать лишь теперь, когда такой образец был обнаружен в естественных условиях.

Авторы предполагают, что уникальный метеорит представляет собой фрагмент планетезималя, появившегося еще в эпоху молодости Солнечной системы, но так и не сумевшего стать полноценной планетой. Эдскоттит мог образоваться в нем под действием высоких температур, вызванных радиоактивностью тяжелых элементов. Такой же была когда-то наша Земля, однако этой планете не было суждено вырасти. Случайная космическая катастрофа — скорее всего, столкновение с другим массивным телом — разрушила зародыш будущего мира, и обломки от него рассеялись по Солнечной системе. Большинство из них, видимо, были поглощены планетами и спутниками, сгорели на Солнце, но немало их осталось в поясе астероидов. И по крайней мере один дошел до нас, оказавшись в австралийском музее.