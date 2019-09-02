В Гонконге студенты объявили бойкот вузов в поддержку протестов 2.09.2019, 13:49

Фото: Kyle Lam/Bloomberg

Ученики бойкотируют занятия в школе.

В Гонконге участники протестов блокировали работу поездов метрополитена в утренние часы пик. Также демонстранты из числа студентов объявили двухнедельный бойкот городским вузам. Перед зданиями учебных заведений они выстроились в длинные живые цепи, передает «Радио Свобода».

2 сентября в Гонконге возобновляются учебные занятия после летних каникул. Участники протестов призвали к проведению новой всеобщей забастовки.

В минувшие выходные демонстранты заблокировали подъезды к международному аэропорту Гонконга, несмотря на противодействие полиции. Протестующие также перекрыли движение скоростных поездов из города в аэропорт. Нескольким десяткам станций радикальные участники протестов нанесли материальный ущерб.

Акции протеста в Гонконге продолжаются с начала июня. Их участники выступают против усиления контроля Пекина над Гонконгом. Митингующие, в частности, добиваются отзыва законопроекта об экстрадиции подозреваемых в преступлениях судам континентального Китая. Полиция неоднократно применяла силу к протестующим, а также слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов.