Белорусские хибакуши и БелАЭС Татьяна Новикова

2.09.2019, 13:53

Татьяна Новикова

Фото: 15min.lt

Вспоминается одна деревенская история на соседнем хуторе.

В связи с последними событиями по БелАЭС мне вспоминается одна деревенская история на соседнем хуторе. Один крестьянин, в общем, хороший человек и мастер, как-то запил. Сидел он дома, а жена его пошла к автолавке. Накупила продуктов, сумка тяжелая, она ее несет и кричит через весь огород: «Петро, иди помоги, я там на дне сумки бомбу тебе положила!». Петро в миг ринулся помогать нести сумку, а соседки давай его отговаривать: «Не правда, никакой бомбы там нет!». Крестьянин остановился, начал чесать патылицу. Жена кричит: «Неси сумку, Петро, есть там бомба!». Соседки: «Няма бомбы, кидай сумку, Петро!». Так они и кричали, соседки - свое, жена Петра - свое, а он знай «несет сумку, потому что верит!».

Терпеливый и толерантный народ похож на этого запившего крестьянина, который несет сумку, но не с фигуральной, а c вполне себе реальной бомбой на дне, потому что верит. Но если Петро еще верил своей жене, и имел на то вполне веские основания, то народ верит в самое странное. Например, в МАГАТЭ, или в то, что «они не могут с нами так поступить», что ученые на госслужбе и чиновники - люди грамотные, честные и у них здесь семьи, и так далее.

Удивительна даже не народная вера в некий справедливый карающий перст в лице международного сообщества, которое «не допустит». Удивительно, где находятся болевые точки. Появляется, например, новость: «Российские гастарбайтеры вышли на площадь Островца с требованием выплаты зарплаты. В противном случае, они пригрозили рассказать о нарушениях на строительстве». Интернет-сообщество удивилось «так это неправда, что там много платят? А-а-а,.. мы то думали». Кто-то с облегчением вздохнул - будет, что сказать жене, если опять начнет пилить, что мало денег или работы нет - вот, на атомке, тоже не платят! Кто-то с возмущением подумал, как же так? Люди работали без выходных, по 12 часов в сутки, а на стройке с таким бюджетом, а рабочим не платят! Но вот прошло сообщение, что рабочим выдали половину и, ах, какое облегчение! Про это тут же забыли. И снова коты и попугаи, ставшие звездами сети, вышли в хедлайнеры. Простите, спросит сторонний наблюдатель, а это ничего, что нарушения на стройке так и остались нерассказанными? «Ничавой!», - ответит уверенный обыватель, - «нарушали и будут нарушать»!

Мне кажется, что генетически человечество все же не готово, да никогда и не будет готово к такой опасности как атомная. То есть, задержали зарплату - это трагедия, а взорвалось под Северодвинском, или еще раньше в Фукусиме, Чернобыле - это так, бабушка еще надвое сказала. Но ведь в каждой семье кто-то страдает от онкологического заболевания, а интернет открывает информацию о реальных последствиях радиационных аварий? Мини-сериал сериал «Чернобыль» рассказал об этой правде удивительно доходчиво. Но это все проигрывает эффективно работающей схеме «работа-зарплата-магазин».

Существует еще одна схема «хибакуши-новый взрыв-хибакуши». Иными словами, наличие в обществе хибакуши говорит о том, что это не так страшно, как думали раньше. Вот они видели смертельный огненный желтый шар своими глазами, видели как дедушка с палочкой превратился в тень на асфальте, а девочка с косичками испарилась заживо. Но с ними ничего не случилось! То есть для обыкновенного человека хибакуши - это ни что иное, как доказательство того, что и здесь можно выжить, что можно подобно клопу пройти через огонь, воду и дихлофос, поселиться в новом диване и вести прежнюю жизнь.

Народы, пережившие атомные катастрофы, не случайно находятся в высокой группе риска и с ними могут произойти следующие - после Хиросимы Фукусима, а после Чернобыля таким же точно образом вероятен Островец. Это не случайно, что после Хиросимы наступила Фукусима. Хотя эти явления кажутся совсем не связанными. Там была война и атомная бомба - а здесь - цунами. Но связь есть. Атомная бомба и атомная энергетика непосредственным образом связаны. Энергетика обслуживает бомбу, давая для нее необходимые материалы, да и по сути являясь этаким невидимым арсеналом. Эта связь всем известна. Но есть и другая. После чудовищной бомбардировки в Японии построили рекордно высокое по плотности на квадратный километр количество АЭС, поскольку у населения резко повысился болевой порог на тему смерти от облучения или воздействия радиации.

Этот феномен понимал еще и Куросава, когда снял свой фильм «Сны», предсказывая Фукусиму, одна из частей которого повествует о том, что Фудзияма проснулась и это послужило причиной взрыва всех АЭС. Острова превратились в радиоактивный пепел и люди… лучше посмотреть этот фильм. Но речь не об этом, а о том, что Беларусь, вслед за Японией, видится атомному мировому лобби прекрасной площадкой для новых экспериментов, ведь после Чернобыля здесь повысился болевой порог и на очередной атомный взрыв никто не обратит должного внимания.

И правда, рабочим не дали зарплату - это инфоповод, а нарушения при строительстве АЭС - так себе информация, ни о чем.

Литва упрекает в том, что Нацплан плохой и станцию введут в строй еще очень задолго до того, как хотя бы какая-то практическая мера по снижению ее рисков и устранению проблем безопасности будет предпринята. Но аудитория гораздо звонче хрустит попкорном, когда Белорусский МИД цитирует Литве Толстого. Отчего же не Достоевского? У него есть более адекватные моменту высказывания.

Я не хотела бы играть роли обличительницы, тыча палкой в «ленивый и глупый» народ. Я сама - такая же часть народа, и точно так же надеюсь, что международная общественность… уж она то, точно не допустит! Хотя эти призрачные надежды рассеялись как туман, стоило прочитать Нацплан действий по стресс-тестам БелАЭС и увидеть только то, что даже та малость, о которой просили ГАН общественные эксперты - привести АЭС в соответствие со стандартами европейских стран и поставить фильтры на вентсистемы конайнтмента - не сработала. Не сработала, хотя стресс-тесты - это та самая процедура, которая проходит под присмотром международной общественности. Они, рекламирующие «самую безопасную» АЭС, не хотят поставить на нее даже фильтры, то есть сделать элементарное. А ведь эти фильтры снизили бы штатные выбросы и значительно смягчили бы последствия возможной аварии!

Но зачем белорусскому народу фильтры? Зачем ему здоровье и чистый воздух? Ведь это же хибакуши, а хибакуши - вечны! И если белорусские хибакуши от чего и страдают, так это, якобы, от стокгольмского синдрома ко всему атомному.

Вы не согласны? Тогда нужно требовать. И делать это сейчас. И сообща. Хотя бы здесь, или на своей площадке. Время стремительно уходит и потом будет поздно. Кроме нас самих эту проблему некому решать!

Татьяна Новикова, специально для Charter97.org