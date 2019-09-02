В Литве быстро растет число состоятельных людей 2.09.2019, 14:06

В течение пяти лет число таких людей увеличилось на 45%.

В крупных городах Литвы быстро растет число состоятельных людей, таковы данные компании исследования рынка Euromonitor International. По словам аналитиков, в течение пяти лет число таких людей увеличилось на 45%, это самый большой рост в странах Балтии, пишет delfi.lt.

Вильнюс – 19-ый, Каунас – 53-й, Клайпеда – 83-ья – такие места по данным 2018 г. по числу состоятельных семей занимают литовские города в числе 120 городов стран Средней и Восточной Европы.

Сообщается, что, по сравнению с данными за 2013 год, число состоятельных семей, чьи доходы были выше 150 000 долларов США (135 000 евро) "на руки", в Вильнюсе выросло с 3100 до 4500, а это 45%.

На этот раз Вильнюс обошел Таллин и Ригу. Согласно данным, в Таллине число таких жителей за 5 лет увеличилось с 2800 до 3800 (36%), а в Риге – с 2700 до 3600 (33%).

Правда, цифры показали, что не хуже обстоят дела и у крупных городов Литвы. В них был зафиксирован рост числа состоятельных людей.

В Каунасе с 2013 г. их число увеличилось на 36% и в 2018 г. составило 1500 семей, в Клайпеде – 33% - до 800 семей, в Паневежисе – 33% до 400, В Шяуляй был нулевой рост (400 семей).

По словам аналитика Euromonitor International Витаутаса Развадаускаса, тенденции роста были зафиксированы почти во всех городах Средней и Восточной Европы.

"Самым быстрым рост с 2013 по 2018 гг. был в городах Румынии и Болгарии.

В Бухаресте (Румыния) рост составил 70% – это был самый высокий показатель в Средней и Восточной Европе.

Число состоятельных людей росло практически везде", – заметил он.

Аналитик Euromonitor International Каспарас Адомайтис пояснил, что это результат укрепления экономики страны.

"В 2013–2018 гг., ВВП в среднем рос на 3,1% в год и почти в два раза увеличились прямые инвестиции, снизился уровень безработицы и на 8,7% выросла продуктивность рабочей силы.

Все это привели к повышению доходов семей (на 17%), а это привело и к росту числа состоятельных семей", – сказал специалист.

По его словам, эта тенденция обусловлена и тем, что жители по-прежнему концентрируются в крупных городах, особенно в Вильнюсе. По словам Адомайтиса, число таких людей и в будущем будет расти.

"Согласно нашим прогнозам, число состоятельных семей в Вильнюсе в 2018-2023 гг. вырастет еще на 56%, у Вильнюс останется в числе самых быстрорастущих городов Восточной Европы. Рост в других городах будет более умеренным: в Клайпеде – 50%, в Каунасе – 47%, а в Паневежисе и Шяуляй – по 50%", – сказал специалист, заметив, что рост в Вильнюсе будет больше, чем в соседних столицах.

"В Риге рост составит 28%, в Таллине – 21%, в Варшаве – 20%, в Будапеште – 19%, в Праге – 19%", – сказал аналитик.