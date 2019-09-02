Активисты пожаловались в суд на отказ в регистрации «ЭкоБреста» 2.09.2019, 14:15

Аккумуляторный завод под Брестом уже в третий раз не смог пройти экологическую экспертизу.

Противники аккумуляторного завода подали жалобу в суд на отказ в регистрации Брестского областного экологического правозащитного общественного объединения "ЭкоБрест". По мнению активистов, им необоснованно отказали в регистрации, пишет сайт spring96.org.

Документы на регистрацию были поданы в Главное управление юстиции облисполкома 26 июня. Активисты получили ответ с отказом в регистрации и аргументацией такого решения на 7 страницах.

"26 августа мы подали в областной суд жалобу на отказ в регистрации общественного объединения «ЭкоБрест». Поскольку считаем, что нам отказали необоснованно, предъявляют завышенные требования. Вся аргументация отказа построена на том, что мы не указали такой-то закон в таком-то пункте, или другой закон в другом пункте. По сути подобные нарушения словно стилистические или грамматические ошибки. Суд обязан рассмотреть жалобу в течение месяца. Возможно, все произойдет и раньше", — говорит один из представителей инициативной группы, юрист, правозащитник Роман Кисляк.

Решение о регистрации экологического объединения представители инициативной группы приняли еще весной:

"История с аккумуляторным заводом уже так долго идет, что мы решили: нужна профессиональная структура, чтобы представляться от общественности. Пока нас не всегда должностные лица и различные структуры воспринимают как представителей общественности. На данный момент инициативная группа – это юридически граждане, не официальная структура. Это одна из причин по которой мы решили зарегистрировать общественное объединение и таким законодательным методом продолжать пытаться урегулировать вопрос с аккумуляторным заводом, да и не только с ним. Даже если АКБ закроется, организация «ЭкоБрест», если удастся ее зарегистрировать, не перестанет существовать".

Вопрос с регистрацией общественного объединения еще открыт. Отметим, что в документе с отказом от главного областного управления юстиции облисполкома сообщается, что отказ в регистрации общественного объединения не является препятствием для повторной подачи документов, необходимых для государственной регистрации, при условии устранения нарушений, послуживших основанием отказа.

Между тем завод АКБ, против которого выступают местные жители, уже в третий раз не смог пройти экологическую экспертизу.