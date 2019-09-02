Российский оппозиционер Дмитрий Гудков освобожден после двух арестов подряд 2.09.2019, 14:21

Дмитрий Гудков

Политик находился под арестом больше месяца.

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков в понедельник, 2 сентября, вышел на свободу после отбытия двух административных арестов подряд, пишет «Немецкая волна».

Бывшего депутата Госдумы РФ задержали в конце июля. Тверской суд Москвы назначил Гудкову 30 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения массовой акции. 23 августа Коптевский районный суд добавил еще 10 суток ареста.

Дмитрий Гудков (@gudkovd) вышел на свободу после ареста. Видео нашего корреспондента pic.twitter.com/kanWq1yegx — DW на русском (@dw_russian) September 2, 2019

Так как два срока частично наложились друг на друга, в общей сложности Гудков провел за решеткой 36 суток. Вскоре после первого ареста представители политика направили жалобу в Европейский суд по правам человека. Юрист Юлия Федотова насчитала в его деле 11 нарушений Европейской конвенции, заявила команда оппозиционера.

Верховный суд рассмотрит апелляцию Гудкова о недопуске до выборов в Мосгордуму

Ранее представители Гудкова подали в Верховный суд (ВС) России апелляцию из-за отказа зарегистрировать его кандидатом на выборах в Мосгордуму. Ее рассмотрение состоится 4 сентября, сообщили представители политика. ВС уже отказал в регистрации Илье Яшину, Елене Русаковой и Константину Янкаускасу.

Мосгоризбирком отказал Гудкову и ряду других кандидатов в участии в выборах, обосновав свое решение числом недействительных подписей, которое превышает допустимый уровень брака. Позднее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России вынесла аналогичное решение, признав недействительными 829 подписей из 5846, собранных командой политика.

При этом Гудков, не согласный с доводами комиссии, провел независимую почерковедческую экспертизу. Кроме того, команда кандидата предоставила видеозаписи с людьми, поставившими подписи в его поддержку. Таким же образом поступила и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которой ЦИК также отказал в регистрации.

Протесты в Москве за честные выборы

В Москве уже несколько недель проходят акции протеста с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Только на двух из них - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих. По делу о так называемых "массовых беспорядках" обвиняемыми проходят 14 человек.