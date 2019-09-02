Белорус Мильчаков подписал контракт с «Арланом» из Казахстана 2.09.2019, 14:23

Дмитрий Мильчаков

Фото: by.tribuna.com

33-летний хоккеист в сезоне-2018/19 выступал за чешский «Пльзень».

Белорусский вратарь Дмитрий Мильчаков подписал контракт с "Арланом" из Казахстаном, пишет pressball.by.

33-летний Мильчаков в сезоне-2018/19 выступал за чешский "Пльзень", в составе которого провел 11 игр. Также он сыграл четыре матча за сборную Беларуси на недавнем чемпионате мира в Нур-Султане.

Этим летом Дмитрий подписал пробный контракт с минским "Динамо", однако вскоре соглашение было расторгнуто.

"Арлан" в минувшем сезоне выиграл Континентальный кубок.