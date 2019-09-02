Министр образования Беларуси не пользуется компьютером? 18 2.09.2019, 14:51

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По ТВ показали кабинет министра-коммуниста Карпенко.

Судя по кадрам телеканала ОНТ, министр Игорь Карпенко на рабочем месте, вероятно, не пользуется компьютером.

В программе «Контуры» 1 сентября показали интервью с чиновником. В объектив видеокамеры попал и рабочий стол министра, пишет «Солидарность».

На нем можно рассмотреть документы, папки, брошюры. Рядом – телефоны правительственной связи. Но какого-либо монитора не заметно.

Между тем в рабочем кабинете Лукащенко компьютер присутствует – iMac. В очередной раз он попал в объектив камер неделю назад, когда к Лукашенко пришел Игорь Карпенко.

Правда, год назад правитель признался, что к компьютеру «даже не подходит». Время от времени им пользуется младший сын Николай.