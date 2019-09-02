Экономист о новом территориальном делении Беларуси: стоит ли игра свеч? 12 2.09.2019, 14:57

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Но стоимость этой программы может потянуть на внушительную сумму.

Во время VI Форума регионов Беларуси и России министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что административно-территориальное деление Беларуси может быть пересмотрено уже после предстоящей переписи населения. Основная идея нового деления — привлечь деньги в регионы и снизить отток из них рабочей силы. Сайт udf.by узнал у экономиста Сергея Чалого, сработает этот план или игра не стоит свеч?

Белорусский экономист, аналитик Сергей Чалый:

- Ничего это особо не изменит. У нас слишком централизованный бюджет, и регионам остаются только крошки. У них хватает денег только на социалку, пенсии, зарплаты бюджетникам и практически все. На остальное приходится выпрашивать деньги из центрального бюджета. Сама по себе административно-территориальная реформа без того, чтобы повысить самостоятельность регионов, а в первую очередь — бюджетную, ни к чему не приведет. Это все сейчас выглядит, как было раньше с сельскими хозяйствами, когда присоединяли отстающие хозяйства к более-менее живым. И получалось из одного успешного колхоза и парочки «мертвых» — один не сильно хороший, но и не сильно плохой. Вот то же самое будет и с районами. После кризиса 2015−2016 годов, когда госсектор практически не реагировал на ситуацию, вся нагрузка легла на частный сектор. И вот образовались регионы, у которых самостоятельного развития не предвидится, потому что у них нет платежеспособного спроса. А нет платежеспособного спроса — соответственно, нет смысла там открывать бизнес, а значит, и нет рабочих мест, и поэтому нет смысла оставаться там рабочей силе. И пока этот порочный круг разорвать нельзя. И вот та идея деления страны на районы, а не области, выглядит, как способ «замазать» эту проблему. То есть давайте-ка придумаем такое административно-территориальное деление, где не будет видно этих небольших, но конкретно сияющих черных дыр, а все будет серенькое.

А то, что это все делается для привлечения денег в регионы… Льгот-то для этого уже сделали много. Но последний визит Лукашенко в Гомельскую область показал, что не очень способствуют эти все указы стремлению бизнеса в регионы, если, конечно, кого-то не сильно попросят об этом. И традиционные механизмы бюджетной политики тоже не помогают. Уже сложно понять — это процесс необратимый или с этим еще можно что-то сделать. Тут нужны изменения, чтобы местным органам власти дали возможность работать не на исполнение центральных указаний. Должна быть и территориальная, и бюджетная самостоятельность. Без этого ничего не сделать. Вообще идея равномерного развития всех территорий — это утопия. Это все зависит от размещения производительных сил. В свое время пытались посчитать, сколько нужно создать производств, чтобы рабочих мест было достаточно и люди не уезжали. Но стоимость этой программы начала вылетать за 100 миллиардов долларов, а внутренних ресурсов для этого нет. На этом все и закончилось. Поэтому эти «черные дыры» никуда и не денутся. И у нас страна будет, как «Голландский сыр».

Напомним, для чего власти считают нужной эту реформу. Во-первых, при существующем делении нарушен принцип равномерности: периферийно расположены четыре из шести областных центров (Витебск, Гродно, Гомель, Брест), 14 райцентров находятся на расстоянии более 200 км от своего областного центра (например, Поставы, Ляховичи, Лельчицы и др.), 16 райцентров расположены ближе к Минску, чем к своему областному центру (например, Ошмяны, Осиповичи, Мир и др.). Во-вторых, производства размещены по всему региону, часто удаленно от областного центра. Итог — неравномерное развитие регионов — люди уезжают в более перспективные города или за границу.