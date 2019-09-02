Синоптики пообещали теплый сентябрь 2.09.2019, 15:11

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Какой будет погода на неделе.

Сентябрь стартовал с летней погоды, но холодный атмосферный фронт, который сегодня расположился над Польшей, уже завтра начнет медленно оттеснять тепло на восток. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет Минприроды.

3 сентября, во вторник, увеличится и уплотнится облачность. Ночью по западной половине, днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый, при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью — +11…17 ºС, максимальная в середине дня от +15 по северо-западу до +28 по востоку страны.

В среду, 4 сентября, погоду в основном будет формировать область повышенного давления, и только ночью и утром на востоке страны сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по востоку страны местами кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью — +6…13 ºС, по востоку до +15 ºС, днем +18…24 ºС.

5 сентября, в четверг, сохранится влияние области повышенного атмосферного давления и под его защитой заметно уменьшится количество облачности. Без осадков. В ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоемов будут клубиться непродолжительные туманы. Ветер южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью — +6…13 ºС, днем — +18…25 ºС.

В конце недели, 6−7 сентября, атмосферное давление начнет падать. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, кое-где — возможно, с грозами. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью — +6…13 °С, максимальная днем — +16…23 °С, по югу — +24…26 °С.