Российская промышленность рванула вглубь 5 2.09.2019, 15:16

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ФОТО: АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ / ВЕДОМОСТИ

Индекс деловой активности остается в зоне рецессии четвертый месяц подряд.

В то время как Росстат фиксирует ускорение промышленного роста, топ-менеджеры промпредприятий жалуются на дальнейшее ухудшение ситуации, потерю клиентского спроса и сокращение выпуска, пишет finanz.ru.

Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях, который рассчитывает IHS Markit на основе опроса представителей реального сектора, продолжает сползать в зону рецессии.

По итогам августа он составил 49,1 пункта, потеряв 0,2 пункта по сравнению с июлем.

Четвертый месяц подряд индикатор, суммирующий объемы производства, заказов на продукцию и занятость на фабриках и заводах, не связанных с добычей минерального сырья, остается ниже критической отметки 50 пунктов, которая служит «водоразделом» между ростом деловой активности и ее сжатием.

Проблемой для российских промышленников остается слабый спрос. К сжатию покупательной способности внутри России в августе добавилось резкое ухудшение условий на внешних рынках, констатирует Markit в релизе: объем новых экспортных заказов по итогам месяца обвалился рекордно с сентября 2016 года. Совокупный спрос на продукцию рухнул с максимальной за 4 года скоростью.

Объемы производства сокращаются третий месяц подряд, количество занятых падает практически без остановок с апреля. Цены на импортируемое сырье растут вместе с ослаблением рубля, который в августе обновил минимумы за полгода (67 рублей за доллар и 74 рубля за евро).

Сокращаются не только объемы заказов, но и клиентская база, указывает главный экономист IHS Markit Сиан Джонс: в августе предприятия сообщили о потере некоторых «ключевых клиентов». Предвидя дальнейшие сложности, крупный бизнес сокращает сотрудников и постепенно избавляется от избыточных запасов сырья на складах.

Говорить о полноценном промышленном спаде пока преждевременно: отклонение от 50 пунктов небольшое и позволяет характеризовать текущую конъюнктуру как стагнацию, а не рецессию, отмечает директор по инвестициям «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

«Главной причиной стагнации является слабость внутреннего спроса, - констатирует он. При этом ускорившееся падение заказов указывает на то, что в ближайшие месяцы ситуация может ещё более ухудшиться».

Росстат, напомним, не видит сокращения выпуска ни обработке, ни в добыче. По последним данным (на июль), рост в сырьевых отраслях оценили в 3% год к году, а в несырьевых - в 2,8%.

Впрочем, обе цифры вызывают вопросы, поскольку не бьются со своими составными частями, указывали в августе аналитики ЦМАКП.

Так, на июль добыча нефти в России сократилась на 0,7%, добыча угля - рухнула на 3,3%, а добыча газа выросла на мизерные 0,3%. В сумме на эти три отрасли приходится 80% добывающей промышленности страны. А значит, в добыче каких-других полезных ископаемых в июле произошел настоящий бум: чтобы вытянуть общую цифру на 3% роста, объемы в этом неизвестном секторе должны были подскочить больше чем на 15%.

Что касается обрабатывающей промышленности, то ее рост, по всей видимости, поддерживается исключительно за счет оборонной продукции. Если исключить из расчетов «закрытые» позиции и товары, для которых характерны сильные пересмотры данных, то никакого роста нет уже почти год, указывают в ЦМАКП.

О том, что экономика едва держится у нулевой отметки говорят и данные о спросе на рабочую силу: совокупная потребность экономики в рабочих местах устойчиво падает в весны 2018 года, а к лету-2019 скатился к минимальным значениям за более чем двухлетний период.