Сила стихии: Ураган «Дориан» в 10 фотографиях 2.09.2019, 15:31

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Фото: REUTERS / Maria Alejandra Cardona

В девяти округах американского штата Флорида объявили обязательную эвакуацию.

1 сентября ураган «Дориан» обрушился на Багмские острова на скорости 285 км/ч. Тем временем в девяти округах американского штата Флорида в связи с его приближением объявили обязательную эвакуацию, а в Северной Каролине — режим ЧС.

«Новое время» публикует 10 фото урагана и его последствий.

1. Ураган Дориан с МКС, 1 сентября.

2. Покупатель рядом с пустыми полками в магазине города Киссимми, штат Флорида, 29 августа.

3. Ураган Дориан на острове Сент-Томас, Виргинские острова, США, 28 августа.

4. Поврежденная штормом Дориан дорога в Ривьер-Пилоте, Мартиника, 27 августа.

5. Рабочие убирают дерево, заблокировавшее дорогу после шторма Дориан на Барбадосе, 27 августа.

6. Президент США Дональд Трамп на брифинге Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, посвященном урагану Дориан, 1 сентября. В связи с ураганом Трамп отменил свой визит в Польшу, где должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

7. Последствия урагана Дориан в Марш Харбор, Багамы, 1 сентября.

8. Здание, подготовленное к урагану Дориан на побережье Флориды, 1 сентября.

9. Объявление с призывом купить все необходимое для подготовки к урагану Дориан в магазине строительных материалов во Флориде, 30 августа 2019 года.

10. Жительницы Джексонвилля, штат Флорида, загорают на пляже незадолго до урагана Дориан, 1 сентября.