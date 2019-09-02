Премьер Украины: Заседания Кабмина теперь будут закрытыми 7 2.09.2019, 15:52

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Алексей Гончарук

Фото: Getty Images

Журналистов на них пускать больше не будут.

Заседания правительства будут происходить без участия прессы, с журналистами будет общение по завершении и по результатам работы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время вступительного слова на заседании правительства.

"Открытым должно быть все то, что должно быть открытым, то есть доступ к публичной информации, доступ в публичные учреждения. Мы думаем сейчас, каким образом открыть даже доступ на территорию придомовую к правительству", - сказал он.

А заседания правительства, по словам Гончарука, "не должны превращаться в шоу".

"Поэтому мы изменим формат проведения заседаний правительства и будем общаться с прессой по результатам этой работы. Мы сначала будем работать с министрами в нормальном режиме... Но после заседания правительства мы будем выходить к прессе и будем вам сообщать о том, какие решения приняты и почему, и будем отвечать на ваши вопросы", - сказал Гончарук.

Как известно, раньше все журналисты могли присутствовать в зале до и во время заседаний Кабмина, а поэтому имели возможность задать вопросы некоторым министрам или их заместителям.