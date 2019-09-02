Почему в Беларуси обязательное среднее образование – больше формальность, чем реальность 12 2.09.2019, 16:01

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ЕВГЕНИЙ ЛИВЯНТ

ФОТО: ONLINER.BY

Мнение эксперта.

Министерство образования анонсировало очередные нововведения – о всеобщем среднем образовании. Согласно планам чиновников, в будущем белорусских школьников поголовно обяжут учиться до 11 класса, а не только до 9-го, пишет «Салідарнасць».

По мнению основателя репетиторского центра «100 баллов» Евгения Ливянта, нововведения об обязательном среднем образовании, которые обсуждаются в «парламенте» с подачи министерства образования, – это «лицемерная идея, прикрываемая благими намерениями».

– Если мы говорим не о дипломе, а реально о среднем образовании для всех, то его уже давно нет и, возможно, никогда не было. Если мы подразумеваем, что каждый одиннадцатиклассник хотя бы в минимальном объеме должен овладеть знаниями с первого по одиннадцатый класс… Честно говоря, это чушь. Мне сложно судить, сколько именно, но значительная часть школьников не получают знания в соответствии со стандартами среднего образования, – заметил Евгений Ливянт.

По словам собеседника, новая идея, если она будет реализована, станет «скорее формальностью, чем реальностью».

– Она может быть реализована только на бумаге, – отмечает Евгений Ливянт.

По мнению репетитора, образование, в том числе и среднее, должно быть максимально разнообразным:

– Особенно в старших классах. Нужно, чтобы была профилизация, чтобы кто-то мог выбрать математику и физику, кто-то химию и биологию, а кто-то – получение специальности и обучение рабочей профессии. А заставлять всех учеников заучивать, например, логарифмы и тригонометрию… Или запихивать в них знания, которые им не нужны – это неправильно.

Собеседник затруднился сказать, чем чиновники Министерства образования мотивирует подобные шаги и действия: «Для меня это загадка».

По мнению репетитора, худшее в этой истории то, что государство опять «все само решило – за учеников и их родителей».

– Не люблю, когда кто-то говорит, а пусть все идут туда, или сюда… Государство должно создать максимальное количество разнообразных возможностей, чтобы ученик мог решать, что ему нужно, а что нет. Тогда у людей хотя бы будет возможность выбора, – подчеркнул Евгений Ливянт.