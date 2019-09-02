«Дозиметр купить не смогла»: Жители села под Архангельском о жизни в неведении 2 2.09.2019, 16:16

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Взрыв на военном испытательном полигоне в селе Нёнокса обрастает все новыми подробностями.

Двое из трех пострадавших при ЧП 8 августа погибли от лучевой болезни, а не от травм. При этом правительство региона уверяет, что радиоактивный фон в районе взрыва нормализовался почти сразу же, что опасности для здоровья людей нет, передает «Радио Свобода».

Нёнокса живёт по соседству с военным полигоном уже 65 лет, сельчане привыкли к разным ситуациям, но в этот раз они плохо себе представляют, что произошло на самом деле. Неведение и слухи только усиливают тревогу.

‒ Всё нормально, ‒ заявил глава Северодвинска Игорь Скубенко жителям сел Нёнокса и Сопка на встрече в местном музее 28 августа.

Люди собрались, чтобы узнать, что произошло 8 августа в Белом море. В день трагедии никто толком не оповестил их о взрыве, они до сих пор находятся в растерянности и не имеют достоверной информации о случившемся.

‒ Вы же понимаете, на какой территории мы находимся! По поводу инцидента, который произошел 8 августа, по поводу зафиксированных аномальных значений, могу сказать вот что. Сегодня весь спектр информации и документов, который есть в моём распоряжении, позволяет говорить: вы можете спокойно себя чувствовать, никаких оснований для беспокойства с точки зрения радиационного фона и показателей по всем пробам, которые уже здесь были взяты, нет, ‒ сказал Скубенко сельчанам.

Сам Скубенко, по его словам, в день аварии был за пределами Архангельской области. Представители Министерства обороны и губернатор области сообщили ему по телефону, что оснований для введения чрезвычайного положения нет.

Жители Нёноксы рассказывают, что сразу после взрыва без объяснения причин им посоветовали закрыть окна и форточки и не выходить на улицу. Никаких противорадиационных мероприятий на территории при этом не проводилось. В Северодвинске и Архангельске в тот день зафиксировали кратковременный скачок радиации, сообщалось на сайте администрации Северодвинска, однако позже эта информация исчезла.

‒ Секретов никаких нет, ‒ утверждет Скубенко. – Наша администрация немножко вперёд забежала с выводами, потому что необходимо было проверить информацию, получить её от компетентных источников. Не дай Бог появляется одно неверное слово от людей, которые не контактируют с Министерством обороны и не знают, какие там мероприятия проводятся, - в сети сразу разворачивается паника.

Согласно результатам экспертиз, представленных на закрытом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при участии губернатора Архангельской области, параметры окружающей среды в Северодвинске и его окрестностях - пределах нормы.

Но далеко не всех обитателей Нёноксы успокоили слова главы Северодвинска. После собрания его участники обсуждали выступление Скубенко в соцсетях.

Старинное село Нёнокса находится на берегу Белого моря, в 40 километрах от Северодвинска, в 90 от Архангельска. С 1397 года Нёнокса была центром солевого промысла. Древние соляные амбары сохранились в селе до нашего времени. В 2017 там открыли музей соли, и теперь каждый год по осени здесь проходит День солевара. Еще здесь сохранился уникальный памятник деревянного зодчества: Троицкая пятишатровая церковь 1727 года постройки (шатёр – купол в форме многогранной пирамиды). Таких в России больше нет. Но увидеть эти красоты могут не все, поскольку въезд в Нёноксу разрешен только по пропуску, из-за близости режимного объекта.

45-й Государственный центральный ордена Ленина морской испытательный полигон Военно-морского флота "Нёнокса" открыли в 1954 году. Тогда в состав Нёноксы вошел новый военный поселок – Сопка. С тех пор рядом с древнем поморским селом испытывают ракеты, которыми вооружены боевые корабли военно-морского флота.

Автомобильной дороги до Нёноксы нет – точнее, проехать по ней можно только в зимнее время, когда замерзают болота. Основная связь через ветку железной дороги: несколько раз в день по ней курсирует поезд из Северодвинска до Сопки. Чтобы человеку без прописки попасть в Нёноксу, необходимо получить пропуск в Северодвинске: иногда местный музей оформляет туда поездки для туристов. После событий 8 августа без приглашения от местных жителей пропуск никому не дают.

Кто-то работает на полигоне, кто-то просто опасается "поднимать такую тему"

В Нёноксе живут около 500 человек, в основном пенсионеры. Примерно такое же население Сопки, но там в основном военные. О случившемся на полигоне журналистам жители села рассказывать отказываются: кто-то работает на полигоне и молчит из-за подписки о неразглашении, кто-то просто опасается "поднимать такую тему". Администраторы группы ВКонтакте "Нёнокса в сердце моем" даже решили закрыть на время сообщество, чтобы не общаться с журналистами. На стене появилось такое сообщение: "Нёнокшане, северодвинцы, я на время группу закрытой сделала. Как вы думаете, правильно? Будем, пока тревожное время, только своих принимать. Или тем самым, ещё больше слухов породим?

А то какие-то люди из Канзаса, Иерусалима, вся журналистская Москва, ну их... Без них спокойнее. Пока земляков в группу берём". 12 августа группу открыли.

Подальше от Нёноксы

Юлия Рудакова живет в Нёноксе три года, проводит мастер-классы по рукоделию при местном музее. У мужа небольшой бизнес, он работает сварщиком. О ЧП 8 августа они узнали из новостей.

– Журналисты из Москвы начали просто обрывать наши телефоны с 13 часов дня. Они сообщали о пожаре на полигоне. Я посмотрела в окно, дыма не было, позвонила мужу, он также ничего не знал. Я даже сначала не поверила. Паники не было, я видела в окно, люди выходили спокойно, смотрели в сторону моря и думали, что же случилось. Все спрашивали друг друга, что делать. Звонили друг другу и узнавали информацию. Потом пришел муж и сообщил о взрыве, сказал: "Бери деньги и документы, мы уезжаем". На мой вопрос, куда, муж сказал, подальше от Нёноксы. Мы поехали в Онегу. Думали, отсидимся там до вечера, позвоним в Нёноксу, узнаем информацию и решим, что дальше делать, – вспоминает Юлия.

Позже они узнали, что на вечернюю "дежурку" (так называют последний поезд из Нёноксы в Северодвинск) людей в поезд запускали, проверяя их дозиметром, на контроле стояли военные с автоматами. На тот момент официальной информации по поводу ЧП не было.

На следующий день к ней пришли с дозиметрами, измерили весь огород и сообщили, что радиации нет, все в норме

‒ Наш знакомый пообщался со своим другом-военным и сообщил нам, что тоже покидает Нёноксу, уезжал он, уже когда стемнело, и сказал нам, что навстречу ему ехало много военных машин. Поэтому мы решили не возвращаться в Нёноксу сразу. Вернулись только через 10 дней – 18 августа. Все это время были на связи со знакомыми, узнавали о ситуации через них. Узнали, что была встреча с военными на Сопке. Военные сообщили, что сами ничего не знают, они выполняют роль охраны. Об эвакуации сказали, по-моему, 13-го августа: что с 5 утра до 11 часов надо отсутствовать в Нёноксе, в связи с проведением каких-то работ. Одна женщина на собрании на них сильно кричала, и на следующий день к ней пришли с дозиметрами, измерили ей весь огород и сообщили, что радиации нет, все в норме. Измерили еще пару огородов по деревне и сообщили, что фон в селе в норме. Это все мы узнавали по телефону, – говорит Юлия.

Вода фонит

В итоге 13-го августа эвакуацию отменили. Знакомые Рудаковых, оставшиеся в Нёноксе, рассказали, что военные ходили по домам и составляли списки тех, кто 8 августа был в селе: обещали, что приедут врачи из Москвы и проведут обследования. Юлия по телефону продиктовала данные о себе и своей семье, ей пообещали позвонить и пригласить сдать анализы. Но никому из села так никто и не позвонил.

‒ Сейчас жителей негласно попросили не ловить рыбу, не собирать грибы. Берег перекрыт, говорят, там принесло два понтона, с которых производили подъем ракеты. Они (понтоны) сильно фонят, два метра от воды, берег тоже фонит. Ездили мы туда, хотели посмотреть, но с дороги не видно, а спуститься к воде, где нет охраны, побоялись, жутко так стало, ‒ рассказала Юлия.

В группе "Нёнокса в сердце моем" в ВКонтакте местные жители активно обсуждают, можно ли в этом году собирать грибы в лесу.

Информацию о том, какие последствия могут быть для тех, кто оказался в зоне выброса радиации, и что делать в этой ситуации, люди узнают из Интернета. Других источников у них не нет.

‒ Жители сами сдавали почву и урожай на экспертизу, результаты показывают: радиации нет. В полном мы неведении, что было, какой выброс, сколько мы схватили радиации. Почитала в интернете про цезий-137 и испугалась за свою жизнь, а особенно за жизнь моей двухгодовалой дочки. Есть у нас и семимесячные детки тут, мамы очень переживают. Не знаю даже, насколько можно верить данным лаборатории, в которую жители сдавали на анализ почву и урожай, вполне возможно, что могли только так написать, что все чисто… Я лично пыталась купить дозиметр в Северодвинске и в Архангельске, найти не смогла, ‒ сказала Юлия.

Военные пищали на дозиметрах

После взрыва военных не отпускали с места работы несколько дней.

‒ Военные, которые помогали вывозить пострадавших и погибших, на дозиметрах пищали, их одежду тут же сжигали, и они голыми уходили, убегали, ругались там, возмущались, что им не дали химзащиту. Сейчас говорят, что их всех будут отправлять на медобследование. Машина "Урал", на которой перевозили погибших, была кинута в поле ‒ фонила сильно. Сейчас, говорят, отмыли, и ездит снова. Наша санмедчасть оказывала первую помощь, все в халатах были и без масок. Военные говорят, что сейчас фон в норме, ‒ рассказала Юлия.

Мы же не думали, что если произойдет ЧП, мы останемся один на один с этой бедой

По ее словам, жизнь в Нёноксе сейчас идет своим чередом, большинство жителей верят словам чиновников и живут дальше. Возможно, люди просто привыкли к такой обстановке. В декабре 2015 года во время неудачных испытаний в один из жилых домов военного поселка Сопка упала ракета: пожар повредил две квартиры, а в соседних домах выбило стекла, никто из жителей не пострадал.

К частым учениям и эвакуациям в Нёноксе относятся спокойно. В 2016 году журналистам издания "Заповедник" местные жители рассказывали: "Недавно абсолютно новое изделие полетело, в десять тонн. В школе стёкла вылетели все, всё дрожало. Было очень страшно! Пожар, естественно. Два подъезда заливали полностью, несколько квартир сгорело. Особенно страшно было людям, которые уехали, а им звонят: "Горит ваша квартира". По словам жителей Нёноксы, последствия устраняют обычно быстро. До следующих испытаний можно спать спокойно.

Но Юлия к таким событиям не привыкла: ей, по-прежнему тревожно после случившегося 8 августа, ведь слишком много вопросов остается без ответов.

‒ Некоторые жители говорят, что мы знаем, где живем, нечего, мол, жаловаться, не хотели бы ‒ не жили тут. Да, мы знали, что тут полигон, что запуски ракет, но мы же не думали, что если произойдет ЧП, мы останемся один на один с этой бедой, ‒ жалуется она. Впрочем, несмотря ни на что, члены ее семьи покидать Нёноксу пока не планируют.

По словам Юлии, с приходом Росатома в Нёноксу, число испытаний увеличилось. Местные говорят, что в сентябре на полигоне готовят новый запуск, это означает, что людей снова ждет эвакуация.

Последние данные

Информация о взрыве на 45-м Государственном центральном морском испытательном полигоне Военно-морского флота "Нёнокса" в Архангельской области появилась днем 8 августа. Со времен СССР там проходят испытания ракет для ВМФ.

По сообщению Министерства обороны РФ, взорвалась реактивная жидкостная двигательная установка. Федеральные СМИ строили свои предположения о том, что конкретно произошло: взрыв во время испытаний двигателя корабельной ракеты, стоящей на вооружении ВМФ России или во время испытаний мобильной пусковой установки для гиперзвуковой ракеты "Циркон", не исключено, что взрыв произошел на корабле.

‒ Испытания ракеты проходили на морской платформе, ‒ сообщили в "Росатоме". ‒ После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. В результате взрыва несколько специалистов были отброшены в море, и была надежда найти их живыми.

Поиски продолжались пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников "Росатома".

29 августа стало известно, что двое погибших при аварии скончались от лучевой болезни, а не от травм, как говорилось в официальных источниках. Об этом немецкому изданию Der Spiegel сообщил врач областной больницы Архангельска, куда после инцидента привезли раненых. Ранее The Moscow Times со ссылкой на сотрудников медучреждения опубликовал информацию о том, что при поступлении пострадавших в больницу, врачей не предупредили о взрыве на платформе ВМФ и заражении раненых радиацией. Сотрудников больницы, перевозивших раненых, поехали в Москву на обследование: у одного из докторов обнаружили содержание радиоактивного цезия-137 в мышечной ткани. Медику объяснили, что так произошло "из-за крабов из японской Фукусимы, которые тот ел в отпуске в Таиланде".

"Радио Свобода" 29 августа опубликовало расследование, в котором рассказало о том, что скорее всего ЧП на полигоне ВМФ в Нёноксе произошло не в результате неудачных испытаний новой российской крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", а при попытке поднять со дна Двинского залива такую же ракету, упавшую туда ранее в результате другого неудачного пуска. И, вероятнее всего, взрыв произошел под водой.

По данным Росгидромета, 8 августа около 12:30 в Северодвинске зафиксировали скачок уровня радиации в 16 раз. Через два часа радиационный фон стабилизировался. 26 августа Росгидромет уточнил, что в день аварии повышение радиационного фона в Северодвинске произошло из-за прохождения облака радиоактивных газов. Оно возникло от распада изотопов бария, стронция и лантана.

Сегодня радиационный фон в Архангельской области в норме. Тем не менее Минобороны закрыло для свободного плавания район Двинского залива Белого моря. Соответствующее прибрежное предупреждение разместили на интернет-ресурсе администрации портов 8 августа. Сигнал также передали на все корабли и суда, работающие в Белом и Баренцевом морях.