Федор Петрусевич: Единственное предприятие, которое в стране успешно развивается - управделами Лукашенко 4 2.09.2019, 16:29

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Так быть не должно.

В Бресте продолжаются протесты против строительства завода аккумуляторных батарей. Один из активных участников акций, которые проходят в центре города каждую неделю, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Федор Петрусевич рассказал сайту Белорусского Национального Конгресса bnknews.org о том, почему выходит на площадь:

— Десятки тысяч брестчан поставили свои подписи под требованием о закрытии завода. Все нарушения были перечислены. Власти же, тем не менее, разрешили его строительство. При этом, пошли на фальсификацию и подлог документов. Были допущены выбросы, превышающие в 40 раз допустимые нормы. Речь идет о свинце, это очень опасные вещества! Речь идет об угрозе жизни и здоровью людей.

Согласно статье 223 Гражданского кодекса Республики Беларусь, такое строительство должно быть незамедлительно остановлено. Но местные власти никогда не останавливают самовольное строительство по инвестиционных проектах. Законы не работают! На высшие должности назначаются безответственные люди с низкой компетентностью. Люди против строительства завода, потому что знают об этих нарушениях и о том, как на них реагируют власти.

По словам активиста, многие жители Бреста уже покинули город — не только из-за ухудшающейся экологической ситуации, но и из-за отсутствия работы и перспектив:

— Не просто уезжают, а уезжают семьями, даже среди моих знакомых. Сколько я разговариваю с людьми, которые уехали в Польшу, они говорят, что не собираются возвращаться. По крайней мере, до смены власти. Настолько достало это беззаконие.

Записывают людей в какие-то «тунеядцы». Государство искажает официальные данные о безработных. У нас же было всегда якобы около 1% безработных. Потом, когда «тунеядцев» коснулось, вместо создания рабочих мест, они начали искать людей, которые работу не могут найти. Умершим прислали извещения, чтобы уплатили налог!

Все, кто может, бегут на Запад. Слава Богу, что есть Польша рядом! Даже для белорусов там проще устроиться на работу, чем у себя на родине. Уезжает народ. Исход людей, когда молодежь заявляет, что никогда сюда не вернется, это очень плохой знак.

Федор Петрусевич будет принимать участие в парламентской кампании. Один из главных лозунгов — «смена власти на всех уровнях»:

— Лукашенко назначает всех должностных лиц. Берет из своего «кадрового реестра» взяточников, которым вынесен приговор и раздает им должности. О какой борьбе с коррупцией тут говорить? Не может один человек на протяжении стольких лет принимать все решения в стране. Единственное предприятие, которое в стране успешно развивается — это управделами Лукашенко. Они любое здание себе забирают: типографии, фабрики, рыбные заводы и везде имеют доли в уставном фонде. Так быть не должно.