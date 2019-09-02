Топ-5 самых полезных продуктов сентября 3 2.09.2019, 16:35

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Один из них — тыква.

На улице – первый месяц осени. Самый теплый, самый щедрый и самый богатый на сезонные продукты. Мы расскажем о самых полезных дарах начала нового сезона, пишет сайт ivona.bigmir.net.

Орехи. Сентябрь – сезон лещины и грецких орехов. Грецкие орехи полезными для здоровья сердца и сосудов за счет высокого содержания в них антиоксидантов. Грецкие орехи содержат витамины группы А, Е, В, Р, С, минеральные вещества: калий, натрий, фосфор, железо, магний, кальций, йод. Эти орехи состоят на 60% из жиров, однако, большей частью это жиры ненасыщенные.

А с лесными орехами по питательной ценности могут сравниться немногие продукты: белка в них больше, чем в мясе, а жирное масло нашло свое применение в косметологии, поскольку его использование быстро возвращает молодость и ровность коже лица и тела.

Тыква. Ароматная тыквенная мякоть богата витаминами. Есть в ней и витамин С, который спасет от осенних простуд, и витамины группы В, которые не только справятся с усталостью, раздражительностью и бессонницей, но и сделают волосы пышными, а ногти крепкими, и витамины А и Е – главные борцы с морщинами и преждевременным старением, и витамин К, влияющий на свертываемость крови, которого практически нет в других овощах.

В тыкве содержатся каротин, пектины, помогающие выводить холестерин из организма, минералы, редкие витамины Т и К, а также С, В1, В2, В5, В6, Е, РР. Тыкву полезно есть при гипертонии, а полстакана свежего тыквенного сока, смешанного с 2 ст. л. меда, полезно принимать на ночь – такая смесь успокаивает нервную систему.

Виноград. Он отличается и прекрасным вкусом, и необыкновенной пользой. Это отличное общеукрепляющее и тонизирующее средство.

В плодах винограда содержатся сахар, клетчатка, органические кислоты, аскорбиновая кислота, витамин В, пектиновые вещества, микроэлементы, ферменты. Установлено, что виноград оказывает стимулирующее действие на костный мозг. Это способствует улучшению функций кроветворных органов. Виноград – хороший источник калия.

Яблоки. Яблоки, как большинство фруктов, практически не содержат жира, поскольку на 87% состоят из воды, в них мало калорий, так что если заменить яблоком жирный, сладкий и калорийный десерт, вполне можно похудеть.

В яблоках (особенно, в недавно сорванных) довольно много витаминов (А,С, В). количество витамина С зависит от сорта яблок, от срока хранения и других факторов. В некоторых сортах до 300% больше витамина С, чем в других. В сезон яблоки содержат большевитамина С, чем после долгого хранения.

Мед. Это, бесспорно, вкусный и полезный продукт. Безвредный заменитель сахара, мед обладает огромной питательной ценностью и очень полезен для здоровья.

Мед содержит ряд минералов (калий, магний, кальций, серу, хлор, натрий, фосфат и железо). Кроме того, мед богат витаминами B1, B2, B6, B3, B5 и C. Концентрация этих полезных веществ в меде зависит от качества нектара и пыльцы. Кроме незначительного количества меди, йода и цинка, мед также содержит некоторые натуральные гормоны.