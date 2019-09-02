В Беларусь назначили первого посла Японии 2.09.2019, 17:18

Сейчас сам дипломат находится не в Беларуси.

Хироки Токунага назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Беларуси. Об этом 2 сентября сообщили в дипломатическом представительстве, передает «Белсат».

Как сообщает японское издание NHK, Токунага станет первым японским послом в Минске.

С июня 2016 года функции Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Беларуси выполняет Тоёхиса Кодзуки. Но он совмещает свои функции с руководством японской посольством в России.

«До сих пор он [Хироки Токунага. – Ред.] был в Беларуси был просто послом. Таков был ранг. Теперь он будет первым Чрезвычайным и Полномочным послом», – сообщили в посольстве.

Сейчас сам дипломат находится не в Беларуси.

Дипломатические отношения между Беларусью и Японией были установлены 26 января 1992 года.