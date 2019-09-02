На орбите построят космический отель на 400 туристов 4 2.09.2019, 17:44

Проект предусматривает возведение 24 жилых модулей.

К 2025 году может начать работать уникальный орбитальный отель. Он будет рассчитан примерно на 400 туристов. Прототип отеля опубликован в социальной сети Twitter, пишет lenta.ua.

Дизайн космического отеля разработали сотрудники компании Gateway Foundation. Планируется, что он откроется через шесть лет. Проект предусматривает возведение 24 жилых модулей для туристов. Если говорить о стоимости, то изначально она будет высокой. В то же время, как утверждают авторы проекта, цены на пребывание в отеле станут постепенно снижаться.

Что касается внешнего вида отеля, то он напоминает необычное здание, которое можно увидеть, например, в фантастических кинолентах. В уникальных апартаментах гостей ждут уютные комнаты, отделку планируется выполнить исключительно из натуральных материалов. Все присутствующие смогут посещать бары, кинотеатры и многие другие интересные места.