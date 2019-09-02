Пенс: Польша и США являются не только союзниками, но и семьей 2.09.2019, 17:55

Майк Пенс и Анджей Дуда

Фото: Bloomberg

Вице-президент США завершил визит в Польшу.

Вице-президент США Майк Пенс завершил визит в Польшу. 1-2 сентября было вторым по счету его официальным пребыванием в Варшаве. Политик находился в Варшаве в феврале этого года во время польско-американской конференции по Ближнему Востоку, передает «Радио Польша».

Майк Пенс поблагодарил Анджея Дуду за понимание в связи с тем, что в Варшаву не смог прибыть президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп остался в США из-за приближающегося к их побережью урагана Дориан.

Майк Пенс отметил: «Хотя президент Дональд Трамп стремился принять участие в памятных мероприятиях [в Польше 1 сентября по случаю 80-летия начала Второй мировой войны], однако решил остаться в стране и возглавить усилия нашей нации в столкновении со стихией».

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что в ходе переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом 2 сентября в Варшаве была затронута тема расширения присутствия американских войск в Польше.

Анджей Дуда уточнил: «Я рассчитываю на то, что еще в этом году нам удастся подписать окончательные договоренности, касающиеся расширения американского присутствия, что мы примем окончательные решения по месторасположению американских войск».

После окончания переговоров с Анджеем Дудой Майк Пенс покинул Польшу. В конце визита он отметил, что Польша и Соединенные Штаты Америки всегда будут вместе, потому что «являются не только союзниками, но и семьей».