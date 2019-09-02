Первый президент Крыма впал в кому 2.09.2019, 18:09

У Юрия Мешкова произошел инсульт.

Об этом сообщила РБК его дочь Марианна Мешкова.

«Пока в коме. Ждем результатов обследования», — сказала она.

Позднее Мешкова отметила, что речь идет об искусственной коме. «Будут выводить сейчас из комы. По результатам обследования, кровоизлияние им удалось остановить. Но будут смотреть, какой урон нанесен организму. Что функционирует, что нет, есть ли необходимость в еще одной операции», — рассказала Мешкова.

Юрий Мешков — первый и единственный президент Республики Крым, он занимал этот пост с 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 годa. Должность президента Крыма была упразднена Верховной радой Украины в 1995 году.

Политическую карьеру начал незадолго до распада СССР. В 1990 году его избрали народным депутатом Крымского облсовета и он стал одним из лидеров Республиканской партии Крыма, выступавшей за вхождение полуострова в состав России.

В 1995 году Украина изменила статус Крыма, преобразив его в Автономную Республику Крым и лишив ее суверенитета. После этого также лишился своего поста и Мешков.