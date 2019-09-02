В Минске таксист обокрал уснувшую на заднем сиденье пассажирку 6 2.09.2019, 18:32

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Женщина возвращалась домой после застолья у подруги.

Как оказалось, 41-летняя женщина после застолья у своей подруги решила добраться домой на такси. Когда на вызов приехала машина, женщина села в авто и заранее передала таксисту уже оговоренную сумму денег за оплату поездки. А потом — уже была поздняя ночь — потерпевшая уснула на заднем сидении автомобиля, сообщили в столичной милиции.

Приехав в указанное место, таксист разбудил клиентку и начал выпроваживать ее из машины. Ввязавшись в конфликт с водителем, женщина совершенно забыла о своей, оставленной в машине, сумке. Этим и воспользовался 38-летний злоумышленник. В сумке он нашел мобильный телефон, документы и кошелек с деньгами на сумму 230 рублей. Денежные средства и сотовый мужчина, не раздумывая, забрал себе, а документы и сумку выбросил в реку.

Потерпевшая вспомнила о сумке утром и сразу же обратилась в милицию.

Как стало известно, присвоенные деньги мужчина потратил, а мобильный телефон намеревался продать, но ему помешали оперативники.

Фигурант задержан. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и заведомо ложный донос.

Материал проверки передан в Октябрьский (г.Минска) РОСК.