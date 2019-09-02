Премьер Украины объяснил, за счет чего будет расти украинская экономика 2 2.09.2019, 18:47

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Алексей Гончарук

Алексей Гончарук заявил, что в правительстве просчитали динамику роста ВВП Украины на ближайшие пять лет.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил 2 сентября, что в правительстве просчитали динамику роста валового внутреннего продукта Украины на ближайшие пять лет.

"40% – это не цифра, которая взята с потолка. У нас есть соответствующие расчеты, вы их увидите в документе, который будет называться "Программа деятельности правительства". Мы его представим через месяц парламенту", – сказал он на брифинге в Киеве, передает корреспондент издания "Гордон".

Гончарук отметил, что максимально корректные и точные прогнозы можно будет делать после оценки реального положения дел в министерствах.

"Мы должны посмотреть, что реально происходит сейчас в министерствах, дать реальную оценку. После этого уже какие-то прогнозы строить. Но мы рассчитываем, что на следующий год мы должны продемонстрировать рост не менее чем на 5%, а во все последующие – не менее чем на 7%. В совокупности это приведет к такому результату. За счет чего? За счет иностранных инвестиций, либерализации экономики, сокращения роли государства на рынках, что создаст более благоприятные условия для бизнеса", – сказал министр.

По его словам, правительство ожидает "принципиально нового уровня интенсивности" развития бизнеса в Украине.

Согласно прогнозам премьера, рост экономики приведет к появлению миллиона новых рабочих мест.

Всемирный банк в апреле ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2019 год с 2,9% до 2,7%, а Европейский банк реконструкции и развития – с 3% до 2,5%.

Национальный банк Украины повысил прогноз темпов экономического роста в Украине на 2019 год с 2,5% до 3%.