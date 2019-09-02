В Гонконге студенты и школьники вышли на протесты 2 2.09.2019, 19:08

2 сентября ученики старших классов Гонконга начали забастовку на Эдинбургской площади

Фото: EPA

Ученики старших классов Гонконга начали забастовку на Эдинбургской площади.

2 сентября в Гонконге 10 университетов студенческих ассоциаций колледжей и университетов начали забастовку под названием “Останови обучение”, сообщает gordonua.com со ссылкой на Tech Daily.

Ученики старших классов Гонконга также начали забастовку на Эдинбургской площади.

Студенты дали администрации Гонконга две недели на выполнение требований, иначе они пообещали усилить протесты, что усугубит и так достаточно сложную ситуацию.

Студенты просто сидят на газоне около зданий правительственного комплекса.

Данная демонстрация одобрена полицией, ее участники могут законно проводить собрания до полуночи.

14 групп учащихся средних школ, колледжей и университетов Гонконга выпустили совместное заявление о забастовке. Они заявили, что ”забастовка не остановится” и “гражданские лекции” будут проводиться.

9 июня сотни тысяч протестующих впервые вышли на улицы Гонконга против проекта закона, который позволит экстрадировать людей по запросу властей Китая. Полиция применила против протестующих резиновые пули, газ и дубинки.

15 июня правительство Гонконга на неопределенный срок приостановило рассмотрение поправок к закону об экстрадиции в Китай на фоне массовых протестов. 17 июня премьер-министр Кэрри Лэм лично извинилась перед активистами за противоречия в законопроекте и пообещала, что он будет автоматически снят с повестки дня в июле 2020 года. Однако демонстрации по-прежнему проходят каждую субботу и воскресенье. Протестующие требуют демократизации, уменьшения влияния Пекина на политику Гонконга и независимого расследования действий полиции при разгоне шествий.