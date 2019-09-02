Терроризм в Европе: Кремль запустил механизм «новой волны» 2 2.09.2019, 19:22

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Российские спецслужбы активизировались в Европе.

С 1 сентября Россия принимает председательство в Совете безопасности ООН, которое совпадает с открытием 74-й сессии Генассамблеи, и будет выполнять эти функции в течение месяца. В то же время, с утра субботы, 31 августа, армия Башара Асада «в одностороннем порядке вводит режим прекращения огня в зоне деэскалации в провинции Идлиб». Как говаривал один известный пропагандист: «совпадение – не думаю», что же происходит?

«В целях стабилизации обстановки российским центром по примирению враждующих сторон достигнута договоренность о прекращении в одностороннем порядке сирийскими правительственными войсками с 06:00 часов 31 августа 2019 года ведения огня в зоне деэскалации «Идлиб» — сообщает так называемый российский центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Действительно, можно ненадолго прекратить бомбежки мирных объектов в провинции, например, женской и детской больницы «Айман» в пригороде Алеппо, – установка российских спецслужб по формированию дополнительного рычага давления на Европу выполнена. По данным независимых экспертов, только с начала этого года около 400 тысяч человек лишились жилья и готовы покинуть Сирию навсегда, пишет sprotyv.info.

План прост: учитывая «несговорчивость» лидеров ЕС в вопросе снятия санкций против РФ, а также других, чувствительных для Кремля позиций, создать Европе «проблемы» в виде новой волны мигрантов, и, как следствие, усиление террористической активности и «волны» преступности на континенте. Для его выполнения у Москвы есть все необходимое: толпы лишенных крова и средств к существованию людей, которых крайне легко завербовать, подготовленные и уже не раз использовавшиеся маршруты их перевозки под руководством сербских проводников, проведших в Венгрию, и далее на территорию Шенгенской зоны, десятки тысяч сирийцев.

У любого здравомыслящего человека не вызывает никаких сомнений присутствие в этих массах народа сотрудничающих с российскими спецслужбами боевиков ИГИЛ, офицеров сирийских спецслужб и прочих «полезных элементов», задача которых – организовывать провокации и возбуждать ненависть к беженцам со стороны европейских граждан. Это должно стать ударом по всем европейским правительствам, от Греции до Скандинавии, по самой Шенгенской зоне, по всему ЕС, и особенно – по главным гуманистам, которые по «случайности», в то же время являются главными инициаторами санкций против РФ.

В этот же самый момент Европа «отмахивается» от проблемы, считая, что события крайне далеко, и они с ними может и нелегко, но справятся. Руководители ЕС пытаются сохранить лицо, предлагая для размещения беженцев «место в собственном доме», оказывая им при этом радушный прием. Европейские политики наперебой пытаются «умиротворить» Россию, не понимая, что позабыв терроризм Кремля на государственном уровне, как и гибридные формы ведения войны против десятка стран, они только поощряют агрессора к дальнейшему применению таких форм воздействия. Безнаказанность порождает вседозволенность, и Кремль, видя, что его агрессия приводит к уступкам со стороны Европы, понимает – методы, которые он применяет, эффективны, и только усилит хаос, страх, внедрение коррупции, чтобы потом предложить их «решение».

Скажите, преувеличиваем? Отнюдь — в центре Берлине убит Зелимхан Хангошвили, причем убийца задержан, и, после дела Скрипалей, уже никого не удивляют явные «следы» участия в этом российских спецслужб. Удивляет, скорее, реакция Европы – практически полная «тишина», если не учитывать хорошо знакомую украинцам «глубокую обеспокоенность». История никого ничему не учит – российские «рыцари плаща и кинжала» могут спокойно работать дальше.

Не надо быть Кассандрой, чтобы предвидеть: механизм уже «запущен», и этой осенью Европе опять стоит ждать терактов «исламистов» и общего «раскачивания» ситуации, как в 2015-2017 годах. Более того, поскольку подпольная сеть, в отличие от 2014-2015 годов, уже сформирована, речь идет скорее о ее усилении, иными словами, мы увидим более сильную «новую спираль» дестабилизации.

И именно тут очень пригодится председательство РФ в Совете безопасности ООН, даже не для «отмазки», а за счет поднятия вопросов, например, о беженцах, которые еще более усугубят ситуацию, сделав ее более напряженной. Правда, тут есть один «плюс» — об Украине, скорее всего, или совсем забудут, или она будет явно не в приоритете на площадке Генассамблеи ООН.

События развиваются «по кругу», и после обострения обстановки, Путин, примерив тогу «миротворца», снова предложит вместе бороться с терроризмом, это на камеры, тем более, что в ближайшее время в России пройдет международная конференция по борьбе с ним. Но, «не для прессы», предложение будет гораздо жестче — снимайте санкции и у вас «все успокоится».

В Украине многие понимают подноготную проблемы, ее инициаторов и возможные последствия, но Европа, живя много лет без войны, нацепила «розовые очки», и категорически не хочет их снимать, а это обычно довольно болезненно. «Достучаться» до них абсолютно нереально, остается только наблюдать и, в тоже время, пожелать европейцам, чтобы количество убитых и раненых в результате очередной «многоходовки» российских спецслужб было минимальным. Совсем их избежать, к сожалению, вряд ли получится, работают хоть и «темной стороны», но профессионалы.