BMW распродает в Беларуси автомобили по самым низким ценам в мире 2 2.09.2019, 19:35

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В автоцентре объяснили, почему решили устроить распродажу.

BMW устроила в Беларуси масштабное снижение цен на новые автомобили. Многие модели «постройнели» на 15−20%, то есть цены на них стали одними из самых низких в мире. Редкую для премиум-рынка инициативу объясняют в минском автоцентре «Автоидея» большим числом премьер и желанием обновить складские запасы, передает tut.by.

Доступнее стали под 50 новых автомобилей, собранных в Европе и Америке. Практически все из них были завезены в Минск в течение года. Базовую комплектацию предлагают адаптировать под собственные предпочтения. На каждый автомобиль дается двухлетняя гарантия, которую можно продлить до пяти лет.

Цены в основном снизили на кроссоверы и внедорожники. Так, компактный BMW X4 xDrive20i в хорошей комплектации «постройнел» на 13% (до 46 300 евро), X3 xDrive30i — на 12% (до 43 225 евро), а среднеразмерный X6 xDrive30d — на 15% (до 57 443 евро). Одним из самых доступных оказался BMW X2 sDrive20i, который отдают за 33 278 евро, что на 11% дешевле. Больше всего снизились цены на спорткар BMW X6 M, который теперь стоит 97 820 евро — ровно на 20 тыс. евро меньше, чем раньше.

Из интересного — «шестерка» Gran Turismo 630i. Дебютант прошлого года припал на 19% и теперь обойдется с опциями в 54 125 евро. Практически лимузин BMW 730Ld xDrive сбросил 11% и теперь доступен меньше чем за 100 тысяч. На 10% выше цена на заряженную «восьмерку», которая берет «сотню» за 4,9 секунды. Кроме того, электромобиль BMW i3 теперь доступен за 52 257 евро — с экономией до 20%.

Многие модели доступны по лизинговым спецпрограммам. В частности, можно приобрести BMW в рассрочку на год или больший срок по льготным ставкам от 3,9% годовых.

«Большое число новинок и серьезные планы требуют от BMW более активных действий. Специальное предложение на новые автомобили позволит нам укрепить свои позиции на белорусском рынке и подготовиться к новым поставкам. Кроме того, это еще и сигнал покупателю, что немецкие автомобили можно приобретать в Беларуси по одним из самых низких цен в мире. Мы рассчитываем, что этим воспользуются как новые, так и действующие обладатели автомобилей BMW в Минске и регионах», — отмечают в автоцентре «Автоидея».