Алексей Бага: Почему вокруг столько специалистов, а мы ни разу не играли на ЧМ? 1 2.09.2019, 19:35

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Алексей Бага

Наставник БАТЭ прокомментировал физическое состояние команды.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в интервью корреспонденту "Прессбола" рассказал о физическом состоянии команды.

- На пресс-конференции вас завел вопрос, хватило ли команде "физики".

- И сейчас могу сказать: это заезженная тема, которая не имеет под собой абсолютно никаких оснований. По всем данным касательно физической активности, которые анализируем после матчей, не уступили никому — ни в еврокубках, ни в чемпионате. А если визуально кому-то что-то кажется, тогда удивляюсь: почему вокруг столько специалистов, а мы ни разу не играли на чемпионате мира? Я не то чтобы завелся. Просто потешно слышать буквально на каждом шагу о физическом состоянии, когда цифры и медицинские данные говорят обратное. Хотя прекрасно понимаю: журналистам — особенно некоторых наших порталов — надо горяченького, нерва, небольших провокаций. Но у них своя работа, у меня своя. Поэтому и ответ был эмоциональным. Вместе с тем никого я не оскорблял.