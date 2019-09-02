«Раз в год езжу в Египет или Турцию на самые дешевые курорты» 2.09.2019, 20:05

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SMM-менеджер - о своих доходах и расходах.

SMM-менеджер, работающий у индивидуального предпринимателя, рассказала Intex-press, сколько зарабатывает, почему не покупает мясо, на что тратит сбережения и по какой тактике обновляет гардероб.

В детстве я хотела стать врачом, но в старших классах поняла, что это не мое, и решила поступать на экономиста. Мне казалось, что эта специальность востребована и без работы я точно не останусь.

Поступила на бюджет в столичный вуз, отучилась и по распределению попала в маленький райцентр в Минской области. Работала, получала 500 рублей и в итоге поняла, что дальше так продолжаться не может.

Три года назад вернулась в родные Барановичи. Поработала продавцом-консультантом в магазине одежды, потом была распространителем косметики. А около года назад знакомые родителей сказали, что ищут человека, который будет «продвигать» их бизнес в социальных сетях. Я попросила, чтобы меня взяли на это место. И так как никакого опыта эсэсэмщика у меня не было, договорились, что первые месяцы платить мне будут 450–500 рублей. Позже зарплату мне подняли. Сейчас я получаю более 700 рублей.

Считаю, что этих денег достаточно, чтобы жить без изысков и роскоши.

Работаю я дома: делаю записи в социальных сетях, запускаю рекламу, отвечаю на сообщения и привожу работодателям новых клиентов. Кстати, в трудовой книге моя должность записана просто – «менеджер».

Аренда и коммуналка – пополам

Первым делом с зарплаты плачу за квартиру. Я давно съехала от родителей: мы с подружкой снимаем двухкомнатную квартиру. Месяц аренды – $120, платим пополам. На двоих делим и коммунальные платежи.

Ни на воде, ни на электричестве я не экономлю. Зачем, если подружка все равно никогда не выключает свет в коридоре и воду в ванне меняет несколько раз – платить-то мне столько же.

Обязательные траты для меня – интернет. Моя работа требует, чтобы я была всегда на связи. И даже если я не дома, я обязана отвечать на сообщения, которые приходят. Поэтому для мобильного телефона выбрала тариф с безлимитным интернетом и бесплатными минутами. За месяц плачу чуть больше 30 рублей.

Дома – сосиски, в гостях – мясо

Не менее значимые траты – покупка продуктов. Я считаю, что лучше полмесяца питаться вкусно, а потом сидеть на гречке с сосисками, чем все время есть средне. Так, например, раз в неделю я заказываю суши или пиццу. На это уходит рублей 70 в месяц.

Готовить я не особо люблю, поэтому часто покупаю полуфабрикаты. Из мясного беру куриные котлеты и сосиски, на гарнир – макароны, гречку и картошку. Настоящее мясо обычно ем, когда прихожу в гости к родителям. Во-первых, оно дорогое, во-вторых, долго готовить.

Всегда покупаю йогурты, творог, яблоки и бананы. Для меня это полезная альтернатива сладостям. Печенье и конфеты не ем, так как слежу за фигурой. К овощам я равнодушна. Изредка могу сделать салат.

Продукты всегда закупаю по мере необходимости, поэтому в магазин хожу два-три раза в неделю, и всегда в тот, дисконтная карта которого у меня есть.

«Разницы между дешевыми и дорогими не заметила»

Раз в месяц я обязательно делаю маникюр. Стоит это 20 рублей, зато руки всегда выглядят аккуратно. Летом стараюсь делать и педикюр, но в этом году холодная погода, поэтому решила на нем сэкономить.

У меня ровные длинные волосы, кончики себе постригаю сама, но, если захочу сменить образ, пойду в парикмахерскую.

Косметику я покупаю недорогую, заказываю по каталогам различных косметических фирм. Меня устраивает соотношение цены и качества, и я не вижу смысла переплачивать.

Подешевле – на скидках – выбираю и бытовую химию. Какой-то разницы между дешевой и дорогой я не заметила.

Круговорот вещей

Я обожаю покупать одежду и обувь. Брендовые вещи, конечно, позволить себе не могу, но и самые дешевые не выбираю. Стараюсь искать одежду с более-менее натуральным составом. Выбираю из того, что предлагают барановичские торговые центры. Недавно купила себе джинсы за 50 рублей, платья обычно обходятся дороже – не меньше 80.

Обувь покупаю из заменителя кожи: модели быстро выходят из моды, поэтому носить одни ботинки несколько лет я не хочу.

Чтобы сэкономить на обновках, я всегда от них быстро избавляюсь. Например, покупаю платье за 100 рублей, два месяца ношу его, а потом продаю через интернет. Вернуть получается до 70% от суммы. Можно доложить и купить что-то новенькое.

Раз в год – на море

Раз в неделю я обязательно хожу в кино. Зимой иногда катаюсь на коньках, а летом часто выезжаю с друзьями на природу. Так как работаю я в основном дома, отдыхать стараюсь вне стен. Иногда компанией ездим на фестивали или праздники в другие города.

Раз в год езжу на море в Египет или Турцию. Курорты выбираю самые дешевые. Только на них и успеваю накопить за год. Но я не расстраиваюсь, ведь многие себе и этого позволить не могут.