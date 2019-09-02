Дуда: Польша против возвращения России в G7 2.09.2019, 20:47

Анджей Дуда

Президент Польши напомнил вице-президенту США об агрессии РФ против Грузии и Украины.

Президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве 2 сентября заявил, что Польша выступает против возвращения России в группу G7, потому что нельзя игнорировать нарушение Москвой прав других стран, передает «Радио Польша».

Анджей Дуда заявил, что Россия реализует свои имперские амбиции посредством военных атак. Президент Польши напомнил об агрессии России против Грузии и Украины.