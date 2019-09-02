Либеральный блицкриг 1 2.09.2019, 21:10

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, президент Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук

Что Зеленский и Гончарук планируют делать с экономикой Украины?

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами правительства, руководством парламента и правоохранительных органов. В ходе совещания премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, как ускорить рост экономики Украины до 5−7%, а глава государства раздал несколько десятков поручений премьер-министру и членам правительства, спикеру Верховной Рады и руководителям парламентских комитетов, а также главам ряда органов исполнительной власти и главе Национального банка. Nv.ua выбрал главное.

Рост экономики

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, за следующие пять лет экономика Украины должна вырасти минимум на 40%.

«Это очень амбициозная, но реалистичная задача. У нас есть для этого серьезная команда в Министерстве экономики, которая уже начала над этим работать. По нашим расчетам, это приведет к появлению около 1 млн новых рабочих мест», — заявил он.

Гончарук добавил, что в следующем году рост ВВП должен составить 5%, а дальше ускориться минимум до 7%.

Рынок земли

Премьер-министр сообщил, что введение рынка сельскохозяйственных земель должно начаться в середине 2020 года: «Мы смоделируем либерализацию рынка земли таким образом, чтобы никто не потерял землю. Чтобы люди стали богаче в результате этой реформы, а не наоборот, чтобы не спекулировали, чтобы не было рейдерства. Поэтому мы очень тщательно и внимательно подойдем к планированию реформы. Она будет введена тогда, когда мы будем к этому готовы. А планируем мы это сделать в середине следующего года».

Зеленский поручил внести законопроект о рынке земли и отмене моратория на ее продажу в Верховную Раду до 1 октября 2019 и принять его до 1 декабря. Кроме этого, 1 января 2021 в Государственном земельном кадастре должна быть вся информация о земельных участках, заявил председатель государства.

Большая приватизация

Зеленский поручил Кабмину до 1 декабря начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников. Провести первый конкурс нужно не позднее 1 апреля 2020 года.

Он также дал поручение Раде до 1 октября принять законопроект об отмене перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, а Кабмину — сформировать перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать.

Кроме того, президент заявил, что Кабмин до 1 декабря должен передать не менее 500 предприятий Фонду госимущества для малой приватизации через аукционную систему ProZorro. Продажи.

Финансовый сектор

Президент поручил премьер-министру, министру финансов и председателю НБУ до 1 октября создать условия «для снижения коммерческими банками кредитных ставок» и сделать более доступными ипотеки.

Он также поручил Верховной Раде до 1 октября 2019 принять законопроект о сплите (распределении функций Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг, между НБУ и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку) и к 1 января — закон о стимулировании инвестиционной деятельности в Украине и усилении защиты иностранных инвестиций.

Гончарук подчеркнул, что валютная либерализация должна быть завершена в следующем году, чтобы в Украину «заходили инвестиции, чтобы люди не боялись, что они потом не смогут их отсюда вывести».

Инфраструктура

Премьер-министр заявил о плане привести в нормальное состояние 24 тыс километров дорог, развивать аэропорты и морские порты, запустить внутренние водные пути, покрыть всю страну качественным быстрым интернетом.

Зеленский поручил парламенту до 1 октября принять закон о концессии и до 1 января 2020 года провести пилотные конкурсы по передаче в концессию морских портов Ольвия и Херсон. Кроме этого, он хочет, чтобы до 1 ноября Рада приняла закон о внутреннем водном транспорте. Президент также заявил, что до конца года нужно подготовить план реструктуризации Укрзализныци, чтобы либерализовать рынок локомотивной тяги и повысить прозрачность деятельности компании.

Зеленский также требует, чтобы парламент до 1 ноября принял законы о среднесрочном планировании государственных финансов для финансирования строительства и ремонта автомобильных дорог, а также «приведении ценообразования на капитальный ремонт и строительство дорог к международным стандартам».

Налоги и таможня

По словам Гончарука, весной 2020 года Украину ждет налоговая реформа, а в этом году нужно «отремонтировать» администрирование налогов. Он подчеркнул, что Налоговая служба должна быть максимально эффективной.

«Здесь мы рассчитываем на работу уже имеющегося менеджера. То же касается таможни. Мы очень надеемся, что уже в этом году нам удастся сделать большую работу, чтобы системная контрабанда ушла в прошлое. В идеале в следующем году мы должны забыть, что такое контрабанда», — заявил премьер-министр.

Зеленский добавил, что Государственная таможенная служба должна быть запущена до 1 декабря. До 1 октября парламент должен принять закон об уполномоченных экономических операторах.

Кроме того, он поручил до 1 октября внести в Раду законопроект о Службе финансовых расследований и принять его до 1 декабря. Законопроект был внесен в парламент 30 августа. Его текст на сайте Рады пока не опубликован.

Тотальная цифровизация

Гончарук рассказал, что правительство планирует в этом году «сосредоточиться на инвентаризации страны» и по ее результатам составить план цифровизации.

«Мы проанализируем все государственные реестры, все базы данных, все существующие объекты, все государственные органы и так далее, чтобы понять, что мы собственно имеем, потому что сегодня цифры нас очень часто обманывают. Мы не можем нормально посчитать бюджет на следующий год. По результатам инвентаризации мы подготовим план цифровизации и 2020 год станет годом тотальной цифровизации страны. В 2020 году мы должны цифровизировать все, что не успеем в этом, а в этом мы успеем много… После 2020 года украинское государство должно быть полностью в цифре, в смартфоне», — заявил он.

Гончарук сообщил, что Кабмин планирует с 1 октября запретить бумажный документооборот между государственными органами. Ответственным за это будет министр Кабинета Министров, экс-IT-директор ПриватБанка, соучредитель monobank Дмитр Дубилет.

«Я оцениваю выполнение этой задачи как реалистичное. Она очень сложна, так как органов и систем много. Это все надо синхронизировать», — сказал глава Кабмина.

Зеленский поручил до 1 декабря провести полный аудит государственных реестров и упорядочить их, «создать условия для проведения электронных выборов и электронной переписи населения». Кроме этого, до конца года нужно утвердить план по дерегуляции и переводу предоставления разрешительных документов в электронную форму. Он хочет, чтобы к 1 января 2020 года 30 самых популярных сервисов для граждан и бизнеса были переведены в электронный формат.

Чистки в государственных органах и госкомпаниях

Гончарук сообщил о плане оценить эффективность деятельности госорганов и оперативно уволить «неэффективных государственных менеджеров или тех менеджеров, которые были связаны с прошлыми политическими силами, группами влияния, которые работали на свои интересы, а не государственные».

Зеленский заявил, что нужно до 1 января 2020 года провести полную кадровую перезагрузку самых коррупционных органов государственной власти — Держгеокадастра, Держгеонедр, Государственной архитектурно-строительной инспекции, Госэкоинспекции (реформируется в Государственную природоохранную службу), Укртрансбезопасности и Укравтодора. Ответственность за этот процесс возложена на Гончарука.

Энергетика

По словам главы Кабмина, среди срочных задач нового правительства — подготовка к переговорам с российской стороной по поводу транзита российского газа через газотранспортную систему Украины, а также стимулирование энергоэффективности.

Зеленский дал поручение обеспечить подготовку к приходу отопительного сезона и доложить об этом до 20 сентября, а дальше проводить еженедельный мониторинг. Он также поручил Кабмину до 1 декабря провести переговоры и заключить соглашения о разделе продукции с победителями конкурсов на недропользование. Кроме этого, до 1 января нужно подготовить лоты для проведения конкурсов на получение специальных разрешений на добычу нефти и природного газа.

Зеленский также хочет, чтобы до 1 января был упрощен порядок и уменьшена стоимость подключения к электрическим и газовым сетям, «которыми обладают частные монополисты».

Детенизация экономики

Президент Украины дал поручение до 1 октября внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря. Принять их нужно до 1 декабря этого года, заявил председатель государства.

Он также требует до 1 декабря «существенно усилить ответственность за теневое ведения хозяйства».

Борьба с рейдерством

Гончарук заявил, что проблема рейдерства должна быть ликвидирована в течение следующего месяца: «У нас есть замечательная команда в Министерстве юстиции. За ближайший месяц история с рейдерством, с этими махинациями в реестрах должна уйти в прошлое навсегда».

Зеленский поручил до 1 октября внести в Раду законопроект об усилении гарантий защиты государственной собственности, прав учредителей юридических лиц и противодействии рейдерству. В нем, в частности, должен быть предусмотрен автоматический мониторинг рисковых транзакций и обязательность нотариального оформления договоров об отчуждении любой доли собственности, сказал президент.

План работы Кабмина

Гончарук сообщил, что правительство до конца месяца представит на рассмотрение парламенту подробный план своей работы.

«Попробуем его написать с помощью IT-инструмента. Наша амбиция — чтобы это была первая программа украинского правительства, будет написана не на бумаге, а с помощью компьютерной программы, чтобы общество видело и могло онлайн контролировать, какого прогресса мы достигаем по реализации этой программы», — заявил он.

Социальные вопросы

По словам премьер-министра, нужно пересмотреть прожиточный минимум, поскольку сейчас он слишком низкий. Правительство также работает над тем, чтобы суммы в платежках за коммунальные услуги были меньше.

Кроме этого, Гончарук сообщил, что разрабатывается универсальный государственный стандарт.

«Там будет описано, за сколько должна доехать скорая, пожарные, за сколько ребенок должен добраться до школы», — сказал глава Кабмина.

Правоохранительные органы и суды

Зеленский поручил руководству Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро Украины доложить о ходе расследований по поводу хищений в Укроборонпроме и выделения государственной поддержки производителям курятины. Он также попросил руководителя Счетной палаты «сообщить о результатах аудита использования средств украинцев, которые подарили богатым агробаронам».

Зеленский также требует от руководителей ГБР, СБУ и Нацполиции «доложить о борьбе с янтарной мафией, незаконными вырубками лесов, грабительской добычей полезных ископаемых», а также о расследовании преступлений против несовершеннолетних, в том числе убийство мальчика в Переяслав-Хмельницком, в котором подозревают полицейских, и пожаров в лагере Виктория и отеле Токио Стар в Одессе.

Он также дал поручение принять концепцию реформирования Службы безопасности Украины и закон о СБУ в новой редакции.

Комментируя реформу судов, президент пообещал «Еженедельное лишения судейских мантий тех, кто недостоин высокого звания судьи».

Децентрализация

Зеленский заявил, что нужно безотлагательно завершить процесс децентрализации. По его словам, для этого требуется внесение изменений в Конституцию.

Кроме этого, президент поручил:

принять новый закон об аренде государственного и коммунального имущества до 1 октября;

принять новую редакцию Трудового кодекса Украины до 1 января;

внедрить продажу имущества во время процедуры банкротства через электронную систему ProZorro до 1 января;

внести в Раду законопроект о бюджете до 15 сентября.