Фотофакт: Белорусские музыканты на своих первых занятиях в школе 2.09.2019, 21:39

Басист Akute в первом классе (второй справа во втором ряду)

Опубликованы архивные фото.

5 лет назад Еврорадио поговорило с белорусскими музыкантами про их первый день в школе и школьные годы в целом. За это время, к большому сожалению, ушёл из жизни Александр Куллинкович, но, наверняка, всем будет интересно узнать, каким он был учеником.

Лявон Вольский в первом классе / личный архив

Олег Хоменко пришел в школу очень подготовленным — уже умел читать и писать.

"Как и все, наверное, я любил рисовать, — вспоминает музыкант свои школьные годы. — И сразу, в начальных классах, у меня выходили очень хорошие оценки. Я даже висел на доске почета, но отличником то не был — у меня по пению была четверка, а по всем остальным — 5! Проблем с учебой у меня не было. Но, возможно, потому, что мне все легко давалось, я через некоторое время разленился и ничего не делал. Короче, учеба давалась очень легко".

Первоклассник Олег Хоменко

Первая учительница, видимо, недолюбливала Олега. Он всегда имел "неуд" по поведению, и только в конце четверти каким-то чудом наскребалось "уд.". Лидер "Палаца" не понимает, почему так происходило, мол, хулиганом не был, старался быть порядочным, вел себя как обычный ребенок.

Роман Жигарев из группы Akute не боялся идти в первый класс, потому что прошел хорошую подготовку к школе в детском саду.

"Я был гуманитарий, учился, кажется, хорошо, — рассказывает Роман. — Я, например, даже до сих пор не умею что-то подсчитать без калькулятора. Просто не получалось с этой математикой ничего! Но я хорошо владею языками. Любимым предметом была белорусская литература и СХК. Я не любил все, где есть какие-то правила — как языковые, так и математические, и физические. Меня больше интересовала история, литература, музыка".

Басист Akute в первом классе (второй справа во втором ряду)

Родителей Ромы в школу из-за поведения никогда не вызывали. Хотя сама школа, как и район, в котором она находилась, считалась опасной. 9-й класс Жигарев закончил без троек и легко поступил в техникум.

Гуманитарий Лявон Вольский учился хорошо до 8 класса. А потом понял, что это особо не нужно:

"Интересовала история, литература, география, языки, изобразительное искусство, — перечисляет музыкант и продолжает: — А насчет поведения по-разному было. Но не дрался точно. Разве что в очень маленьком возрасте".

Первоклассник Лявон Вольский

Второклассник Лявон (последний ряд, второй справа)

Александр Куллинкович в 6 лет

Лидер Neuro Dubel Александр Куллинкович в школе мечтал о карьере... физика.

"Очень нравилась физика, — вспоминал Саша. — Ходил на уроки физики с таким восторгом! Занимался ей после уроков, оставался на внеклассные занятия. Физику я любил всегда. Правда, в новой школе, в которую я перешел, физик знал предмет хуже меня, и это его очень раздражало. И он-то отрубил меня от моей страсти".

Новую школу Куллинкович так и не закончил, потому что "стал хулиганом":

Саше 12 лет

Куллинкович и Чебурашка (14 лет)

Октябрёнок Юра

"Портвейн, девушки — все дела", — улыбался Александр.

Настоящим хулиганом и двоечником в школе был лидер "Дай Дарогу!" Юрий Стыльский. За плохое поведение его даже хотели исключить из пионеров: вызывали к директору и снимали галстук. До сих пор музыканту стыдно и перед мамой, которой приходилось часто бывать у директора:

"Меня мама не сдавала в детский сад, поэтому действительно было интересно погрузиться в многолюдную атмосферу. Я чувствовал, кажется, легкий шок. Имел успехи, естественно, в изобразительном искусстве и физкультуре. А другие предметы я-то особенно и понимать не хотел. Хотя мне говорили, что я мог бы успевать в школе, но мне это было неинтересно. Я был далек от геометрии и химии. Я был хулиганом".

Главным "сачком" школы №1 города Минска была в свое время фронтмен Kriwi и белорусская рок-княжна Вероника Круглова:

"Когда я сачковала, знали все, что Кругловой нет. Тихие троечники-четверочники сачковали — никто не замечал. Мое сачкование замечали все. По поведению у меня всегда был "неуд". Как и у всех нормальных детей. В школу на "разборки" всегда ходил папа, потому что он у нас очень интеллигентный и дипломатичный товарищ и только он мог найти правильный подход к учителям".

Юра в том самом галстуке, который пришлось "снимать" за плохое поведение

Вероника в младших классах

Школа №1 во времена учебы Вероники была "хоровой". Музыкальные предметы шли вперемешку с общеобразовательными. Самые талантливые дети сразу попадали в концертный хор и практически ежедневно выступали на различных правительственных мероприятиях. Соответственно, музыкальные предметы в Вероники были самыми любимыми, как и учителя музыки.

Лидер J:Морс Владимир Пугач на своей первой школьной линейке читал в микрофон какой-то стишок и гордился, что стал старше. Школу Владимир окончил с серебряной медалью!

"Любил я рисование в младших классах, — говорит Владимир. — Потом черчение. Давались хорошо математика и физика. А вот с русским, белорусским языками и литературами не очень дружил, в том смысле, что больше усилий приходилось прилагать, чтобы с ними все было в порядке".

Вероника-пионерка

Из-за поведения отца Вовы несколько раз приглашали в школу. Но, скорее, для профилактики, чем по каким серьезным причинам:

"Замечания в дневнике, следы на школьном костюме от мокрой тряпки в мелу — все как должно быть, обычное детство с присущими ему "косяками".

Вероника-комсомолка и просто красавица